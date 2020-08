Očekávané převzetí CETV přilákalo nové investory, řada dřívějších velkých akcionářů naopak „opouští loď“

Převzetí společnosti Central European Media Enterprises (dále jen CETV) ze strany skupiny PPF stále není dokončeno. Není ani jasné, zda již PPF požádala o potřebný poslední regulatorní souhlas Evropskou komisi. Dle posledně oznámených predikcí samotné mediální firmy by nicméně měla být celá transakce dokončena nejpozději do 27. října tedy prakticky do roka od oznámení dohody. Vzhledem k ekonomickým dopadům koronaviru, však panuje mezi řadou investorů nejistota ohledně uskutečnění transakce a mnozí tak v posledních měsících, i přes vlastně kurzový diskont, své pozice redukovali.

Institucionální investoři museli na americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) nahlásit do poloviny tohoto měsíce stavy svých portfolií k 30. červnu. Z údajů vyplynulo, že všichni tři největší minoritní akcionáři v uplynulém 2. čtvrtletí své pozice redukovali. V kontextu prodejů ze strany jiných menších akcionářů však vlastně nevýrazně, resp. v řádu „jen“ statisíců akcií CETV.

Přehled akcionářské struktury CETV k 30. 6. 2020 (TOP 15), resp. změn v 2Q

Zdroj dat: Nasdaq

Největším minoritním akcionářem CETV by tedy i přes prodeje měla každopádně nadále být skupina BlackRock. A to nejen z hlediska údajů nyní nahlášených na SEC a uvedených výše v tabulce, ale také dle zatím posledního regulatorního hlášení. BlackRock je vůbec jednou z mála společností, která relativně často reportuje ČNB podíl na hlasovacích právech. Dle nich měla BlackRock, díky i investicím prostřednictvím CFD a nepřímému vlastnictví, kontrolovat k 2. dubnu dokonce celkem přes 13 mil. akcií CETV, resp. 5,19 % obchodované emise.

Druhým největším akcionářem zůstává banka Goldman Sachs. Následuje rovněž americká Millenim Management, která se mezi velkými akcionáři objevila až po v loni oznámeném převzetí, resp. výrazně ještě pozici navyšovala v úvodním letošním čtvrtletí. Obdobně až po oznámeném převzetí se mezi akcionáři s výraznou pozicí objevila k 31.12.2019 také Candriam Luxembourg. Zatímco letos v 1. čtvrtletí se svou pozicí již nic nečinila, v tom následujícím ji výrazně zredukovala a propadla se tak z pozice 6. největšího akcionáře.

Ve 2. čtvrtletí však byli na trhu dokonce ještě větší prodejci akcií CETV. Nejvíce akcií (1,255 mil.) se zbavila WALLEYE CAPITAL, která tím prakticky vyprodala celou svou pozici v mediální firmě. Téměř 1,072 mil. akcií pak prodala americká investiční skupina Invesco. V uplynulém čtvrtletí šlo zkrátka nalézt hned 13. institucionálních investorů, kteří prodali nad 100 tisíc akcií CETV. V souhrnu lze u nich hovořit o prodeji téměř 7 mil. akcií CETV. Po očištění o podíl majoritního akcionáře AT&T, tedy ve vztahu k free floatu více než 7,5 % akcií.

Přehled největších prodejců akcií CETV v 2Q 2020

Zdroj dat: Nasdaq

Patnáct nových akcionářů CETV

Zatímco v 1. čtvrtletí letošního roku investice do akcií CETV přilákala 12 „nových“ firem, v tom následujícím ještě o tři více. Výrazných 1,77 mil. akcií CETV nakoupil poměrně malý hedge fond skupiny Ramius Advisors. Pro firmu se tak rázem jedná z hlediska hodnoty dokonce o akciovou investici v „TOP 10“. Druhý největší akcionářský nováček pochází z Asie, resp. Hong Kongu. Ovata Capital totiž zainvestovala do téměř 570 tis. akcií CETV. S 305 tis. akcií následuje SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, tedy jedna z největších švédských bank. Více než 100 tis. akcií CETV v uplynulém čtvrtletí nově do portfolia přikoupila již jen kanadská Fairfax Financial (203 tis. akcií CETV). U ostatních nových akcionářů se tedy jedná již o hodnotově nevýrazné investice.

Doplnit lze, že mezi již dřívějšími akcionáři se vlastně nejvýraznějším kupujícím ve 2. čtvrtletí stala americká investiční skupina GARDNER LEWIS ASSET MANAGEMENT. Přikoupila přitom "jen" 456 tisíc akcií CETV.

Závěrem snad ještě uvést, že akcie CETV na svém domovském trhu Nasdaq v posledních dvou seancích zaznamenávají jakoby vyčkávání investorů, resp. vůbec nejnižší likviditu za minimálně rok. Ve čtvrtek majitele vyměnilo sotva 102 tisíc akcií CETV, zatímco v posledních týdnech to bylo v průměru zhruba pětkrát více. Titul se nicméně udržel u svých téměř půlročních maxim, když uzavřel stagnací na 4,08 USD. Tedy stále ještě o více než desetinu níže, než je dohodnutá cena převzetí 4,58 USD.