???Graf dne: Akcie Tesly se blíží úrovni?? 2000 dolarů ??

Akcie společnosti Tesla Inc. (TSLA.US) vzrostly nad úroveň 1900 dolarů v úterý v reakci na optimistické zvýšení cílové ceny společnosti Wedbush Securities, a to právě na 1900 dolarů. Ke zvýšení došlo díky akceleraci poptávky v Číně. Dnes po otevření trhů se na akciích projevilo další výrazné pozitivní momentum. Aktivitu přebrali býci a aktuálním růstem o 5,7 % ženou cenu k úrovni 2000 dolarů. Pokud by však rychlý růst nakonec vyprovokoval zájem medvědů, tak důležitá by v tomto případě byla úroveň supportu na 1 841,70 dolarech.

Není bez zajímavosti, že tržní kapitalizace společnosti Tesla je aktuálně více než pětinásobkem tržní kapitalizací automobilek Ford a GM. Jen za poslední týden vzrostly akcie Tesly o 45 % a od začátku roku už o 376 %!