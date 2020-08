Polská průmyslová produkce překvapila vyšším růstem (Komentář)

Německé ceny průmyslových výrobců podle očekávání v červenci mírně zrychlily, když po předchozí stagnaci vzrostly meziměsíčně o 0,2 %. Hlavním důvodem byl vyšší růst cen energií, který zrychlil z červnových 0,4 % na 1,1 % v červenci. To souviselo s opětovným nárůstem ceny ropy na světových trzích, který pramenil zejména z obnovené poptávky s tím, jak se ekonomiky začaly postupně vracet k běžnému fungování. Ropa Brent se nyní obchoduje za zhruba 45 USD za barel. V neenergetické části německých výrobních cen však pokračuje dezinflační vývoj a velká část těchto cen se v červenci nacházela v meziměsíčním poklesu. To by se mělo se zpožděním odrazit i v nižší dynamice spotřebitelských cen. V meziročním vyjádření ceny průmyslových výrobců i nadále výrazně klesají, v červenci o 1,7 %.

Polská průmyslová produkce pozitivně překvapila, když v červenci vzrostla meziměsíčně o 3,4 %, zatímco analytici očekávali ani ne poloviční nárůst. Jedná se tak o další optimistický signál, že evropský zpracovatelský průmysl by se z krize mohl dostat rychleji, než se čekalo. V meziročním vyjádření se už průmyslová produkce dokonce dostala do zelených čísel, když vzrostla o 1,1 %. Zdá se tak, že vývoj v průmyslu je na dobré cestě, avšak neříkejme hop, dokud nepřeskočíme. Rozhodující bude především vývoj v podzimních měsících.

Negativně naopak překvapil vývoj na americkém trhu práce. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti totiž v USA v průběhu minulého týdne překvapivě stoupl na 1,1 milionu. V průběhu posledního měsíce se přitom počet nových žádostí postupně snižoval až na 971 tis. v prvním srpnovém týdnu. Trh přitom očekával, že sestupný trend bude pokračovat a pro druhý srpnový týden tak čekal pokles na 920 tis. nových žádostí. Skutečný počet, který je tedy zpět nad jedním milionem, tak ukazuje, že cesta k oživení bude pro americkou ekonomiku ještě dosti trnitá. Ačkoliv již tamní počet nových případů nákazy koronavirem klesá, zůstává i nadále vysoký. Podle indikátoru filadelfského Fedu se v srpnu v nezanedbatelném rozsahu snížila i důvěra podnikatelů.

Koruna dnes opět mírně posílila a v odpoledních hodinách se obchodovala za zhruba 26,06 CZK/EUR. Posílil i polský zlotý, zatímco maďarský forint dnes naopak ztrácel.