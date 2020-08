Ropný trh přešlapuje na místě, paleta rizik však zůstává

Ropa pokračuje v přešlapování na místě, přičemž v posledních dvou týdnech uzavírala severomořská ropa Brent obchodování v super-úzkém rozmezí jednoho dolaru 44,50-45,50 USD/barel. Mizivá volatilita je reakcí na absenci významnějších cenotvorných událostí; v mezičase je tak pozornost trhu upřena především na tradiční týdenní statistiky k zásobám, jež potvrzují probíhající rebalancování ropného trhu.





Na odbourávání přebytečných zásob ropy má kromě normalizace ropné poptávky zásadní podíl také omezování produkce ze strany členských zemí OPEC+. Ty v tomto týdnu znovu potvrdily platnost těžebního závazku v rozsahu 7,7 mil. barelů denně. Z pohledu trhu přitom nebylo ani tak zajímavé samotné potvrzení pokračujících škrtů, jako spíš otázka jejich plnění. To bylo v červenci kolektivně na solidní úrovni 98 %. Nadále však platí, že ne všechny státy jsou v plnění škrtů zcela disciplinované – příkladem budiž Irák a Nigérie, na které byl v průběhu jednání vyvíjen největší tlak.

Aliance OPEC+ zároveň zdůraznila přetrvávající nejistotu ohledně normalizace ropné poptávky, a to zvláště v situaci hrozící druhé vlny pandemie koronaviru. Saúdské Arábii a spol. se prozatím podařil delikátní akt mírného navýšení produkce a udržení stabilní ceny ropy. V případě, že se přírůstky k ropné poptávce zastaví, nebo by se samotná globální spotřeba ropy dokonce opět propadla, existuje vážné riziko, že aliance nebude s to adekvátně reagovat. Nakonec z historického pohledu platí, že kartel byl málokdy schopen optimálně reagovat na významný poptávkový/nabídkový šok (a nejinak tomu bylo na počátku koronakrize).

Přestože paleta cenověnegativních rizik zůstává nadále pestrá, náš základní scénář v tuto chvíli nemáme důvod měnit, neboť zůstává podpořen slibným fundamentálním vývojem. Pro tento rok počítáme s průměrnou cenou ropy Brent na úrovni 44 USD/barel, v roce 2021 pak 53 USD/barel.

Autorem je Dominik Rusinko.



Makroekonomický analytik ČSOB, kam nastoupil krátce po dokončení studií na Masarykově univerzitě v Brně. Během studií absolvoval stáže v Paříži či Bruselu. Věnuje se tématu komoditních trhů se zaměřením na ropu a základní, resp. drahé kovy. Mezi další oblasti jeho zájmu patří rozvíjející se trhy, především Rusko a Turecko.