Ekonomický kalendář: Čekáme na zprávy z centrálních bank

Shrnutí:

Na trzích vládne horší nálada po včerejším zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC

O sazbách bude rozhodovat turecká a norská centrální banka

Zápis ze zasedání ECB a žádosti o podporu v USA budou zveřejněny brzy odpoledne

Na globálních finančních trzích vládne po včerejším zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC špatná nálada. Zápis byl méně holubičí, než se očekávalo. Investoři se dočkají rozhodnutí o sazbách v Norsku a Turecku. Evropská centrální banka zveřejní brzy odpoledne zápis ze svého posledního zasedání. Norská ani turecká centrální banka by sazby měnit neměly. Nicméně v případě Norges Bank se můžeme dočkat jestřábího tónu, který by mohl posílit norskou korunu. Co se týká dat žádostí o podporu v USA, tak zde by měl být zveřejněn výsledek opět pod 1 mil. žádostí.

10:00 - Polsko, průmyslová produkce za červenec. Expected: -1.2% YoY. Previous: +0.5% YoY

10:00 - Norges Bank rozhodnutí o sazbách norské centrální banky.

13:00 - CBRT rozhodnutí o sazbách turecké centrální banky.

13:30 - Zápis z posledního zasedání ECB.

14:30 - USA, data žádostí o podporu. Expected: 925k. Previous: 963k

Výsledková sezóna