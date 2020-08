Akcie a dluhopisy na dvojitém vrcholu? Možné je všechno!

Letošní rok, ať nás v jeho zbytku čeká prakticky cokoli, se již do burzovního almanachu zapsal výrazným písmem. Jedna z věcí, která by mohla stránky koronavirového roku v pomyslné tržní kronice dobarvit, se možná právě v těchto dnech formuje na trzích s akciemi a dluhopisy.

Když se akciový trh v březnu hroutil, ETF sledující dlouhodobé americké vládní dluhopisy výrazně vzrostl s tím, jak výnosy bondů klesaly. Poté poměrně rychle klesl, což bylo celkem v souladu s všeobecným očekáváním.

Ve stejné době totiž po prudkém propadu začaly posilovat americké akcie. Rychlost a síla jejich ožívání ale možná překvapily i mnohé optimisty. A tak se v polovině srpna akciový index S&P 500 pohybuje na úrovni historického maxima z letošního února.

Zajímavé ale je, že je na trhu zároveň tolik "opatrných peněz" (nebo jen těch, které zkrátka spoléhají na odkupy aktiv ze strany Fedu?), že to stačilo k návratu cen dlouhodobých vládních bondů USA na úroveň blízkou letošnímu vrcholu.

Nastane tak málo vídaný dvojitý vrchol zároveň na trhu s akciemi i dluhopisy? Možné to je, jakkoli není úplně pravděpodobné, že by se obě křivky nyní poslušně ruku v ruce obrátily směrem "na jih". A pokud by akcie naopak přesvědčivě prorazily nad únorový rekord, bylo by podivné, kdyby pokračovala i dluhopisová rally. Ale kdo ví, letos už se toho stalo!