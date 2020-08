Zápis z červencového zasedání Fedu

Na druhé straně Atlantiku došlo ke zveřejnění očekávaného zápisu z posledního jednání americké centrální banky (tzv. Fed minutes), jež se odehrálo během 28. a 29. července. Na tomto zasedání ponechala centrální banka základní úrokovou sazbu beze změny. Ta je i nadále reprezentována pásmem 0,00-0,25 %, a to od března letošního roku. Vývoj sazeb v průběhu minulých let pak znázorňuje graf níže.

Co se týká podstatných bodů, tak členové komise (FOMC) opětovně potvrdili, že postoj centrální banky zůstane akomodativní i v následujícím období, a to zejména kvůli nejistému vývoji americké ekonomiky . Zatímco v současné chvíli působí pandemie koronaviru negativně na ekonomickou aktivitu, zaměstnanost či inflaci , v budoucnu mi mohla jednak i nadále brzdit ekonomické zotavení, ale také představovat potenciální hrozbu pro stabilitu finančního systému. Jak uvedl šéf Fedu Powell, i proto bude vývoj měnové politiky záviset na míře úspěšnosti boje s virem.

cíle cenové stability a maximální zaměstnanosti. V otázce řízení výnosové křivky neprojevili členové komise příliš optimismu, když uvedli, že benefity plynoucí ze zavedení tohoto režimu by nemusely být nikterak významné.

Očekávané byly rovněž informace ohledně revize strategie měnové politiky. Předpokládá se, že Fed by mohl zavést cílování cenové hladiny, a to se záměrem podpořit inflaci. Oproti stávajícímu režimu inflačního cílování by tak měnová autorita disponovala možností cíl po určité období přestřelovat. Tento režim si však žádá vyšší důvěru ze strany veřejnosti, která si musí být jistá, že měnová autorita nedovolí, aby se růst cenové hladiny vymknul kontrole. Podnětem pro revizi se stal vývoj posledních let, kdy se v prostředí nízkých sazeb inflace pohybuje pod svou cílovou hodnotou, přičemž sazby na nulové úrovni pak omezují akceschopnost centrální banky v boji s recesí.

V neposlední řadě nepřinesly červencové minutes změnu ani v otázce postoje centrální banky k fiskální politice, když představitelé Fedu v souvislosti s nepříznivými důsledky pandemie apelují na zapojení rozpočtových nástrojů.

Nicole Gawlasová, analytik České spořitelny