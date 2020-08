Co byste měli vědět o nedočerpání hypotéky

Nejste si jisti, o jakou výši úvěru požádat tak, abyste měli co největší jistotu, že plánované stavební práce skutečně dokončíte a zároveň si nechte půjčovat více než je nutné? Právě pro vás jsou připraveny níže uvedené řádky…

Stavební firmy i samotné banky u hypotéky na výstavbu či zásadní rekonstrukci doporučují mírně navýšit částku požadovaného úvěru. Takzvaná rozpočtová rezerva má žadatele o úvěr chránit před tím, že z důvodu neočekávaného prodražení výstavby nebude mít peníze na dokončení stavebních prací a chybějící peníze bude muset čerpat prostřednictvím spotřebitelského úvěru či úvěru ze stavebního spoření.

Mezi nejčastější důvody, proč konečné náklady na výstavbu či rekonstrukci překročí původní rozpočet patří:

- růst cen stavebního materiálu,

- růst cen stavebních prací,

- vícepráce, např. z důvodu nestabilního podlaží, komplikovaného napojení na inženýrské sítě,

- změna projektu.

Banky jsou benevolentní v případě, že klient nechce vyčerpat celou částku

Stejně tak jako banky umí pracovat s navýšením hypotéky o rozpočtovou rezervu, umí pracovat s jejím nevyužitím. To znamená, že pokud se vám podaří nemovitost postavit či rekonstruovat levněji, rozpočtovou rezervu nemusíte využít. Dokonce, banky běžně umožňují žadateli nevyčerpat až 50 % původně žádané částky. Tj. pokud se vám podaří nemovitost postavit či rekonstruovat výrazně levněji, nemusíte nejenže vyčerpat rozpočtovou rezervu, ale ani část hypotéky. Bance pak splácíte pouze to, co jste si u ní skutečně půjčili.

Na toto nedočerpání není nahlíženo jako na mimořádnou splátku, pokud výše nedočerpané částky nepřekročí hranici uvedenou v úvěrové smlouvě, tj. nemusíte se bát poplatků.

Rozhodne smluvní znalec banky

To, jestli se vám skutečně podařilo dokončit veškeré stavební práce za nižší než původně odhadovanou cenu zjišťuje smluvní znalec banky místním šetřením, kdy dojde ke zhotovení protokolu o stavu stavby (nejčastěji za poplatek 1 500 Kč).

Po ukončení čerpání zároveň dochází ke splácení úroků a dlužné částky (po dobu čerpání splácíte pouze úroky z aktuálně vyčerpané výše úvěru), přičemž banka bere v potaz to, jakou část úvěru jste nedočerpali.