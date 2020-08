19. srpna: Tohle potřebujete vědět (nejen) o středečním obchodování na Wall Street

Americké akcie v průběhu středečního obchodování převážně posilovaly, indexy S&P 500 a Nasdaq Composite se dokonce vyšplhaly na intradenní maxima. Později své zisky ale smazaly, když ze zveřejněného zápisu z červencového zasedání americké centrální banky vyplynulo, že Fed považuje zotavení ekonomiky z následků koronaviru za nejisté.

Index Dow odepsal 0,31 % na 27 692,88 bodu, širší index S&P 500 klesl o 0,44 % na 3 374,85 bodu a index Nasdaq Composite se snížil o 0,57 % na 11 146,46 bodu. Index volatility VIX stoupl o 4,79 % na 22,54 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA se zvýšil o bezmála dva bazické body na 0,685 %. Ceny ropy klesly o zhruba půl procenta, zlato (-4 %) a stříbro (-5 %) ztrácely výrazněji a nejsledovanější kryptoměny také oslabily (bitcoin -2,5 %, ethereum -6 %).

NEJRYCHLEJŠÍ ZOTAVENÍ AKCIÍ Z MEDVĚDÍHO TRENDU: https://www.investicniweb.cz/index-s-p-500-ma-za-sebou-nejrychlejsi-zotaveni-z-medvediho-trendu-v-historii-jak-si-index-vedl-pri-predchozich-krizich/

V průběhu dne se S&P 500 vyšplhal až na rekordních 3 399,54 bodu a Nasdaq Composite na svých rekordních 11 257,422 bodu. "Nové historické maximum indexu S&P 500 může být rychle zapomenuto, pokud bude pokračovat býčí trend po delší dobu, protože takových maxim pak budou desítky. Pokud by ale nebylo maximum brzy opět posunuto, mohlo by to znamenat, že šlo o náraz do určitého stropu a že akciová rally je vlastně jen falešným vzepětím v rámci medvědího trendu," podotkl JIm Paulsen z Leuthold Group.

JAK V KRIZI NEPŘIJÍT NA BUBEN: https://www.investicniweb.cz/na-co-si-dat-pozor-abyste-behem-krize-neprisli-na-buben/

Indexům ve středu pomáhal mimo jiné růst ceny akcií technologického gigantu Apple (+0,13 %), který se (zatím) přechodně stal první americkou firmou, jejíž tržní hodnota přesáhla dva biliony dolarů.

"Tah směrem k hladině dvou bilionů dolarů byl u titulu cítit delší dobu. Ocenění Applu je samozřejmě hodně vysoké, ale v době, kdy se svět chystá na nástup 5G sítí a Apple se chystá představit nová zařízení, která budou tyto datové toky schopna zvládat a využívat, je stále možné sázet na další růst," uvedl Art Hogan, stratég z National Securities. "Za zmínku stojí také poměrně přívětivý přístup firmy k akcionářům (odkupy akcií, dividenda, oznámené rozdělení akcií)."

KOMPLETNÍ SHRNUTÍ STŘEDEČNÍ SEANCE NA WALL STREET: https://www.investicniweb.cz/news-americke-akcie-19-srpna-2020/