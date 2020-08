S&P 500 na nových rekordních maximech a spolu ním všechna další aktiva

V historii nenajdete příliš situací, kdy by rostla všechna aktiva včetně rizikových, bezpečných a extrémně bezpečných. Jedna teorie říká, že za všechno mohou záporné reálné úrokové sazby. Další teorie se přiklání kombinaci nízkých sazeb a kvantitativního uvolňovaní. Realita je nyní taková, že rostly ceny jak komodit, akcií i dluhopisů a v některých případech dokonce překonaly svá předchozí historická maxima. A to vše uprostřed nejhlubší recese od roku 2009. Investoři sází vše na jednu kartu, ale ekonomika může kartami ještě pořádně zamíchat.

Cenový comeback úplně všeho

Někoho při investování zajímá hodnota, někoho spíše cena. Právě cenu určuje trh a jak se říká, trh má vždycky pravdu. Má skutečně pravdu i nyní, nebo se hodně zmýlil? Možná mnoho skeptiků zklamu, ale trh má zase pravdu. Je to bohužel tak a trh funguje neustále na základě poptávky a nabídky. To znamená, že pokud budou v trhu stále kupci, kteří jsou ochotní akceptovat aktuální ceny, tak se vždy najde nabídka. No a právě kupci jsou ochotni akceptovat hodně vysoké ceny. Samotné rozhodnutí investorů být součástí aktuálních trendů a stále nakupovat, začíná připomínat “FOMO” (fear of missing out), neboli strach z promeškání. Jednoduše se bojí, aby jim neunikl další příběh jako Tesla, Zoom nebo několikrát zmiňovaný Bitcoin.

Musí zde, ale být i něco více. Něco, co dá investorům dostatek sebevědomí, že je jejich rozhodnutí správné a ideálně důkaz, že jen tak o zisky na svých pozicích nepřijdou. S něčím podobným přišel americký FED, když srazil úrokové sazby na technickou nulu a začal tisknout peníze formou kvantitativního uvolňování. To vše stlačilo reálné sazby v USA do záporu a trhy jsou od té doby v nezastavitelném býčím trendu. Rostou nejen ceny akcií, ale také dluhopisů, které bychom před pandemií označily za odpad a komodit, kde zlato překonalo svá historická maxima. Možná více, než kdykoliv předtím je pozoruhodné, kdo táhne celý trh vzhůru. Jsou to technologické akcie, kde největší pětka svou kapitalizací již převyšuje 20% celého indexu S&P 500.

Příliš dobrá očekávání

Na aktivismus od FEDu se chytily také cyklické akcie, což je během ekonomické recese hodně zvláštní. Investoři jsou však mnohem ochotnější podstoupit riziko a sázet na rychlejší oživení ekonomiky. Dostáváme se tak k dalšímu důležitému faktoru aktuální rally, a tím je očekávání. Už dávno se nečeká na tvrdá ekonomická data. Ty víme, že nás příliš neoslní, ale hledíme dopředu, hodně dopředu. Dokonce trhy přehlédly propast, kterou restrikce spojené s šířením koronaviru vytvořily. Na druhé straně propasti totiž z mlhy další kopec, na který se budeme sápat. Právě to je v kombinaci s nízkými sazbami klíčovým faktorem, od kterého se investoři dále odrážejí.

Za všechno může FED

Nová historická maxima na akciových indexech reflektují rekordní rozdíl mezi výherci a poraženými. Ten zvýhodňuje velké nadnárodní technologické společnosti, které de facto fungují online. Optimismus možná zašel velmi rychle až příliš daleko. Hlavně ona rychlost může být velkým strašákem. Právě FED zde nechal velkou stopu, jelikož vytiskl biliony amerických dolarů, které nakonec stejnak skončí na akciovém nebo dluhopisovém trhu. Výnosy ze státních dluhopisů tak klesly na rekordní minima. Ziskovost z amerických akcií je tak stále o něco vyšší, než z dluhopisů. Žádný investor jednoduše nemá důvod, proč by držel bezpečnější dluhopisy, a tak roste poptávka po rizikových aktivech.

Závěrem snad zbývá se jen zeptat, kam se tedy schovat, když přijde případná korekce? Všechna aktiva naráží na své historické limity a vše je podpořeno negativními sazbami, které de facto znamenají, že peníze jsou zdarma. Pokud je tato teorie správná, tak není místo, kam se schovat. Zbyde nám opět pouze zlato, případně další drahé kovy, ale diverzifikace nebude fungovat, protože vše co spolu rostlo, bude spolu také padat. Stačí, aby zrychlila inflace, což donutí FED zvyšovat sazby a dosvadní historická maxima budeme těžko dohánět.