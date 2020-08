7 US států má zelenou pro 300 USD týdně podpory v nezaměstnanosti

7 amerických států dostalo od federálních úřadů svolení pro poskytování mimořádné podpory v nezaměstnanosti ve výši 300 USD týdne. Pomoc přichází poté, co federální program poskytující 600 USD týdně vypršel ke konci července a doposud se nepodařilo dojednat jeho prodloužení na celonárodní úrovni.Zmíněnou podporu, jež by měla platit i zpětně od začátku srpna, si dojednaly státy Arizona, Colorado, Iowa, Louisiana, Missouri, New Mexico a Utah. Přesný start opatření není zatím jasný. Federální agentura FEMA (Federal Emergency Management Agency) odhaduje, že s výplatami by se mohlo začít kolem 29. srpna.