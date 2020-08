Yardeni: Znovu boom dvacátých let?

V Perlách týdne byl zmíněn i známý investor a ekonom Ed Yardeni, podle kterého by se nyní mohl zopakovat boom dvacátých let minulého století. Sdělil to v rozhovoru pro CNBC a na svém blogu tuto tezi rozebírá detailněji. Začíná tím, že po první světové válce přišla epidemie španělské chřipky, která nakazila asi 50 milionů lidí. Yardeni tak míní, že současná situace je mnohem méně vážná. A dobrou zprávou je to, že po tehdejších špatných zprávách přišla „burácející dvacátá léta“.



Yardeni ve svém vyprávění pokračuje ještě vzdálenějším výletem do historie – do osmnáctého století, kdy se objevily „temné předpovědi Thomase Malthuse“. Šlo o prvního ekonoma, a „zrovna to byl pesimista“. Predikoval, že populace poroste rychleji než produkce potravin a výsledkem budou cykly hladomoru. Jak ale poukazuje Yardeni, „totálně se mýlil.“ Zemědělství totiž masivně těžilo z průmyslové revoluce a ukázalo se, že technologický pokrok je silnější než pesimisté a „řeší problém nedostatku zdrojů“.





Technologický pokrok stál i za zmíněným boomem dvacátých let, což Yardeni dokládá například následujícím: Asi polovina populace tehdy v USA žila ve městech, k čemuž vedla elektrifikace a budování vodovodní sítě. K dispozici tak bylo světlo bez emisí a čistá voda , odpadní systémy eliminovaly zápach, telefony umožnily kontakt se vzdálenými přáteli a příbuznými. K tomu se přidal Model T od Fordu a v roce 1920 fungovala ve všech amerických velkoměstech veřejná doprava Yardeni dál jmenuje meziměstské vlaky, veřejné osvětlení, rostoucí počet celonárodních firem jako Heinz či Coca Cola , boom restaurací a prodeje zboží přes katalogy - již v roce 1900 dostával Sears 100 000 objednávek denně. Přidal se penicilin nebo třeba buldozery, které se staly běžným strojem na staveništích.Podle Yardeniho by nyní mohli skeptici narazit na objevy z oblasti biotechnologií, robotiky, automatizace, umělé inteligence a nanotechnologie. K tomu se přidávají elektromobily, rostoucí kapacity baterií, blockchain či kvantové počítače. Investor zmiňuje i stať ze své knihy Predicting the Markets: Ekonomie je o využívání technologií k tomu, aby vzrostl životní standard všech. Inovace jsou taženy zisky , které se mohou vydělat vyřešením problémů spojených s omezenými zdroji.Yardeni dodává, že svobodné trhy rozdělují celkové přínosy inovací a „ekonomie je o vytváření a rozšiřování nadbytku, ne o rozšiřování nedostatku“. Za pozornost pak podle investora stojí, že investice technologických firem do IT, softwaru a výzkumu a vývoje dosáhly v posledním čtvrtletí rekordních 1,32 bilionu dolarů . „Dvacátá léta minulého století skončila prudkým růstem akciového trhu a pak nastal propad. V současných dvacátých letech možná pozorujeme období prudkého růstu..., jak říkal Mark Twain, historie se neopakuje, ale rýmuje se,“ uzavírá investor.Zdroj: Blog Eda Yardeniho