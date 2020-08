EKOSPOL: Hypoteční paradox aneb ani koronavirus zájem o hypotéky nesrazil

Pouze jediný měsíc vydržely obavy z budoucnosti a nejisté vyhlídky kvůli koronavirovému zamrznutí ekonomiky na hypotečním trhu. Od května, kdy počet uzavřených hypoték klesl na nejnižší číslo za posledních deset let, zájem o hypotéky roste. Už červnové statistiky byly velmi pozitivní, další skvělá čísla trh přinesl i o měsíc později. Letošní červenec se podle objemu poskytnutých hypoték za takřka 21,6 miliardy korun stal nejsilnějším sedmým měsícem v historii ukazatele Fincetrum Hypoindex. Pokračuje i pokles průměrné úrokové sazby, která nyní činí 2,15 procenta. To je o šest bazických bodů méně než o měsíc dříve. Dostala se tak na úroveň listopadu 2017.

Pokud by tento trend pokračoval, mohl by letošní rok paradoxně překonat i dosud rekordní rok 2016. kdy banky poskytly hypotéky za celkem 225,809 miliardy korun. Tehdy k tomu mimo jiné přispěl strach z nového zákona o spotřebitelském úvěru, který mnoho lidí přiměl k tomu uzavřít smlouvu o hypotéce v listopadu, tedy těsně před jeho platností.

Otázkou nyní zůstává hlavně vývoj v druhé polovině letošního roku. Pokud opravdu na konci prázdnin skončí vládní program Antivirus, který drží nezaměstnanost na uzdě, mohou se do problémů dostat stovky tisíc lidí. Stát totiž nyní přispívá na platy lidí, kterých by se firmy bez této podpory dávno zbavily. Pokud o tento příspěvek už za pár týdnů přijdou, hrozí masivní propouštění lidí, pro které nemají jejich zaměstnavatelé dostatek práce. Razantní nárůst nezaměstnanosti by následně vyvolal vlnu negativní nálady, což by ovlivnilo i rozhodování domácností o zásadních investicích. Pořízení nemovitosti by tak odložily až na pozdější lepší časy.

Velkou neznámou zůstává také vývoj koronavirového onemocnění. Už od září opět navlékneme roušky a s látkou přes obličej budeme napjatě očekávat, co nový vir udělá s nástupem sezóny běžných virových onemocnění. Pokud by byl vývoj počtu nemocných velmi nepříznivý, můžeme očekávat cokoliv. Včetně dalšího nuceného blackoutu celé ekonomiky. To sice nyní všichni zodpovědní činitelé vylučují, ale není to ani pár týdnů, co stejně vehementně odmítali možnost opětovného zavedení plošných opatření. A za dva týdny je tu budeme mít zase.

V této nejisté době se budou muset přizpůsobit i banky, pro které představovaly hypotéky až dosud jeden z nejvýnosnějších a nejméně rizikových obchodů. Obavy z nejisté budoucnosti mnoha domácností však budou muset ustoupit od honby za novým hypotečním rekordem. Což pro hypoteční ale ani rezidenční trh není dobrá zpráva.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.