11.h - US futures indikují další mírný růst, S&P 500 a Nasdaq včera na nových historických maximech

US indexové futures indikují nejasný úvod řádného obchodování s mírným růstem všech hlavních indexů.Širší index S&P 500 včera konečně uspěl a závěrem překonal dosavadní únorové maximum a svým posunem se také zároveň vymanil z koronavirového medvědího trendu. Nové historické maximum zní 3 389,78 bodu. Index od březnového covidového minima posílil již o více jak 54%. Ukončený medvědí trend byl nejkratším v historii USA Bude zajímavé sledovat, jak trhy na posunutí maxima zareagují. V posledních dnech se skoro zdálo, že trh o překonání maxima opravdu hodně stojí nehledě na okolní dění.Těžko si lze představit, že trhy jsou nyní objektivně na stejné úrovni jako před koronavirovou krizí a že by se mohly pohybovat nad její startovní úrovní. Ekonomiky výrazně oslabily, firemní a makroekonomické výsledky indikují silné otřesy. Z logiky věci by trhy neměly být ve stejné pozici jako před propuknutím pandemie.Nového maxima včera dosáhl také technologický Nasdaq Hlavním růstovým motivem byl posun velkých technologických a hodnotových firem. Problémy měl naopak maloobchodní sektor.Investoři i nadále vyhlížejí osud druhého plánovaného fiskálního podpůrného programu. Podle agenturních zpráv se zdá, že obě strany hledají možnosti případné dohody.