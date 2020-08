Jak postavit byznys na pevných základech? Pomůže ERP systém, co poroste s vámi

Think big nemusí stát miliony

Máte v hlavě skvělý byznys plán? Nechybí vám ten drive něco nového rozjet v nelehké době? Jenže co když vám trochu chybí kapitál? Je opravdu nutné „začínat pozvolna“?

Rozdíl občas může být jen v mindsetu, tedy nastavení mysli. Někteří podnikatelé míří vysoko už od začátku. Někdy se může lišit jen zamýšlené tempo růstu, ale už od začátku je prostě jasné, že tahle živnost by se jednou měla změnit ve větší firmu, co bude živit pár lidí a budou o ní vědět i mimo naši lokalitu. Je ale opravdu potřeba mít pro takto nastavený start firmy schované v šuplíku miliony?

Českým podnikatelům jsou mnohdy za vzor dávány americké protějšky. V USA jakoby snad ani nebyl startup, který nepomýšlí na globální úspěch a nemá počáteční investici v řádu milionů dolarů. Ve skutečnosti je to ale nesmysl. I v USA jsou malá truhlářství, malí řemeslníci, začínající producenti zeleniny atd. A všichni ti začínají v malém, stejně jako čeští truhláři, řemeslníci, producenti zeleniny atd.

Situace okolo koronaviru jasně ukázala, že přežijí hlavně ty podniky, co se umí rychle adaptovat, a to zejména po stránce procesů, využití nových příležitostí a samozřejmě i redukce fixních nákladů. Abyste ale dokázali procesy i v malé firmě o pár lidech rychle adaptovat, musíte k tomu mít nástroje. Jedině pak můžete pokračovat v růstu i za turbulentně se proměňujících okolností i v situacích, kdy se rychle mění personální obsazení. Ideální je proto už co nejvíce od začátku používat profesionální podnikový informační systém. Jenže kde vzít na něj ty miliony? Odpověď zní naprosto jednoduše – vůbec nikde.

Jak to zařídit? Existují totiž ERP řešení, která umožňují postupný růst. Zkrátka s tím, jak roste firma, roste i informační systém, a logicky i jeho finanční náročnost. Každý podnikový informační systém má celkové náklady vlastnictví závislé na počtu uživatelských licencí. Čím méně zaměstnanců, tím je systém levnější. Jenže existují i takové informační systémy, jejichž nákladovost je závislá na počtu využívaných funkcionalit. A čím menší firma, tím méně funkcí systému vlastně potřebuje.