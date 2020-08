3 zprávy, bez kterých se dnes na trzích neobejdete (19.8.2020)

Včerejší seance se zapíše do dějin jako den, kdy akciový index S&P 500 vytvořil další historická maxima, a to navzdory hluboké recesi, ve které se nachází americká ekonomika. Na devizových trzích se také nic nezměnilo a americký dolar pokračuje v postupných ztrátách na dvouletá minima. Jeho propad pomohl euru zpět nad 1.19 a také dalším měnám a drahým kovům. Dnes bude zveřejněn zápis ze zasedání FEDu.

S&P 500 je na historických maximech

Posledních několik seancí ukázalo, že trhy ani nepotřebují nějaký stimul k růstu a nejistota ohledně možnosti nedosažení fiskálního balíčku, nebo eskalace spolu mezi USA a Čínou, nejsou dostatečným rizikem pro býčí trend. Ten pokračuje navzdory všemu a tučným písmem se pod ním podepsal americký FED. Ten napumpoval do ekonomiky stovky miliard amerických dolarů a dal trhům jasný signál, že je nenechá padnout. Korekce, na kterou tak všichni čekají možná ani nemusí přijít, což naznačují nárůsty nově nakažených koronavirem v USA, které jsou na ústupu. Americký index S&P 500 tak včera uzavřel na futures trhu na historických maximech a dal zapomenout na výprodej na začátku koronavirové pandemie. Dorovnal tak další indexy, jako například technologický NASDAQ, který je od začátku roku ve výrazném zisku.

Americký trh s bydlením táhne ekonomiku

Nemovitostní trh v USA jako jeden z mála sektorů podporuje ekonomiku v expanzi. Na první pohled se zdá být momentální nastavení realitního trhu nesmyslné. Míra nezaměstnanosti je na více, 10 % a miliony lidí jsou tudíž bez práce. Jasným motorem jsou extrémně nízké hypoteční sazby. Sazby u hypoték s 30 letou splatností klesly díky FEDu na historická minima a aktuálně jsou na úrovni 3,14 %.To vše se odráží i v dalších datech z trhu s bydlením. Stavební povolenky rostly o 18,8 % a nové výstavby o 22,6 %. Největší zájem je o menší rodinné domy, ale také apartmány, tam výstavby rostly nejvíce od roku 2011. Pochopitelně stejně jako na akciovém trhu, tak na realitním s rostoucí poptávkou roste také cena. Právě to by mohlo do dalších měsíců brzdit poptávku, na druhou stranu pro ekonomiku se jedná o velmi dobrou zprávu, jelikož sektor vytváří nová pracovní místa.

Trump hrozí, že neuzná listopadové volby

Americký prezident Donald Trump dnes prohlásil, že očekávané využívání korespondenčního hlasování v listopadových prezidentských volbách povede k tolika podvodům, že se kvůli tomu bude muset prezidentské hlasování zřejmě opakovat. "Nakonec to budou zmanipulované volby, nebo z nich nevzejde žádný výsledek," řekl Trump při tiskové konferenci. Trump podle průzkumů není favoritem a začíná si možná uvědomovat, že jde zde reálná šance, že nedostane dostatek hlasů. V minulosti dokonce prohlásil, že by se měly volby odložit, na což však nemá pravomoc. Jeho jediným argumentem je právě korespondenční hlasování, ačkoliv několik amerických států již řadu let volí čistě korespondenčně a volební experti tvrdí, že jsou podvody výjimečně vzácné.