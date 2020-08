České daně 3: Probuďme daň z nemovitostí

Jednou elegantní možností je „probudit“ v ČR velmi málo využívanou daň z nemovitostí . Smysl by to dávalo, protože majetková nerovnost je v Česku podle všeho mnohem vyšší než ta příjmová (a plyne primárně z vlastnictví nemovitostí ).

Pokud by výnos z daně z nemovitosti byl zvýšen tak, aby se podílel na celkových daňových výnosech v Česku aspoň v rozsahu, který najdeme například v Dánsku, znamenalo by to zhruba šestinásobné zvýšení (viz následující graf), které by samo o sobě pokrylo dobrou polovinu výše zmíněného výpadku.