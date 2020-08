Rozbřesk: Americké akcie lámou nové rekordy, odtrhl se Wall street a “main street”?

Americké akcie dosáhly nových historických maxim a na Wall street to tak vypadá, jako by žádná COVID krize ani nebyla. Přitom americká ekonomika stejně jako evropská dosáhne předkrizového výkonu (nejen podle našich výhledů) nejdříve v průběhu příštího roku. Množí se tedy oprávněné obavy, že Wall street se zase po nějaké době utrhl od života “main street” - tedy obyčejných lidí a podniků. Strach z korekce navíc přiživuje skutečnost, že zisky jsou koncentrovány do technologického segmentu, zatímco ostatní sektory viditelně zaostávají.



Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že dražší akcie a riziková aktiva jednoduše reagují na prostředí, ve kterém jsou extrémně drahá i bezriziková aktiva v čele s americkými vládními dluhopisy. Velcí asset manažeři tak jednoduše nemají moc na výběr. Navíc, když do ohodnocení akcií promítnou extrémně nízké “bezrizikové” úrokové míry, mohou jim vyjít akcie stále jako nejatraktivnější zboží na trhu. To že je něco drahé tedy neznamená, že to nemůže být po nějakou dobu ještě dražší. Zvlášť pokud vás zezadu pohání holubičí Fed a slabý dolar…



Další vývoj amerických akciových indexů je přitom klíčový i pro českou korunu. Právě kombinace slabého dolaru a silných akcií je pro všechny středoevropské měny hlavní pozitivní vzpruhou. Eventuální korekce může znamenat konec ambicím na další postup vpřed... Česká koruna se včera vezla na pozitivní vlně slabého dolaru a silných akcií . Měnový pár se pohybuje v okolí 26,10 EUR/CZK a vyčkává na další impulsy. Dnes by pro korunu měla být klíčová reakce dolaru na zápis z posledního zasedání Fedu Eurodolar se včera přiblížil hranici 1,20, když dolaru zjevně nesvědčí kombinace vysokého apetitu po riziku a strach z plánované revize strategie měnové politiky Fedu . Zde se trh (dost možná správně obává) re-kalibrace inflačního cíle směrem vzhůru, což implicitně značí slabší kurz ( USD ). V této souvislosti bude důležité zveřejnění zápisu z posledního zasedání FOMC dnes večer. Pokud ten nic zásadního nenaznačí, tak by to dolaru mohlo krátkodobě ulevit.Maďarský forint v posledních dnech významně ztrácí na ostatní měny v regionu, které obecně těží z pozitivního sentimentu, jež panuje na trzích s rizikovými aktivy. Za ztrátami forintu jak vůči euru , tak v paritě s korunou či polským zlotým vidíme až nečekaně špatný výsledek maďarské ekonomiky ve druhém čtvrtletí, který byl nejen výrazně slabší, než očekával trh, ale také ve srovnání s výkony ostatních ekonomik v regionu. Slabý výsledek maďarského HDP přitom maďarské centrální bance může posloužit jako dobrý argument proto, aby znovu snížila oficiální úrokové sazby Ropa Brent se obchoduje těsně nad hranicí 45 dolarů za barel , povzbuzena včerejším nad očekáváním silným poklesem zásob ve Spojených státech . Dnes přijdou na řadu oficiální fundamentální data z dílny americké EIA, stejně jako jednání ministrů členských zemí OPEC+ v rámci monitorovací komise. Ta bude diskutovat především o plnění dosavadních produkčních škrtů v rozsahu 7,7 mil. barelů denně; ty budou dle našeho názoru platit i nadále, ze strany tandemu Saúdská Arábie a Rusko však zřejmě přijde ještě vyšší tlak na hříšníky v čele s Nigérií a Irákem, kteří zatím neplní těžební kvóty.