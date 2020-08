Zlín, volby do senátu: Kandidáti na senátora znají svá volební pořadová čísla

Kandidáti na senátora znají svá volební pořadová čísla

Zlín - Zlínský magistrát jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 78 vylosoval v úterý 18. srpna 2020 čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodě č. 78.

Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční společně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. 10. 2020. Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční o týden později 9. a 10. 10. 2020.