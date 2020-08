19.08.2020 Analýza ekonomického vývoje - v roce 2019

Obsah

1. Shrnutí 4

Souhrnná výkonnost ekonomiky. 5

2. Hrubý domácí produkt 5

3. Vnější ekonomické vztahy. 8

4. Investice. 9

Institucionální sektory. 13

5. Nefinanční podniky. 13

6. Finanční instituce. 16

7. Hospodaření vládních institucí 18

8. Domácnosti 22

8.1 Příjmy domácností 22

8.2 Výdaje domácností 24

Zdroje dat v celé analýze: ČSÚ, Eurostat, propočty ČSÚ.

Poslední informace uváděné v této publikaci pocházejí z 1. července 2020.

1. Shrnutí

· Reálný přírůstek hrubého domácího produktu (HDP) v roce 2019 dosáhl 2,3 %. Dynamika tak oproti předchozímu roku zpomalovala. Domácí spotřeba zůstala pátým rokem pevnou oporou meziroční dynamiky HDP. Mírně růst podpořila i bilance zahraničního obchodu. Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu si ale silný růst neudržely. V rámci EU byl český hospodářský růst stále nadprůměrný. U většiny zemí EU došlo ke zpomalení.

· Hodnota vývozu loni rostla podstatně rychleji než dovoz, což vedlo ke zlepšení přebytku zahraničního obchodu se zbožím a službami na 346,4 mld. korun. Naopak záporné saldo prvotních důchodů se prohloubilo o 47,0 mld. korun na 353,4 mld. To ve svém důsledku vedlo ke zhoršení deficitu běžných transakcí rezidentů s nerezidenty na 58,0 mld. korun. Čistý příliv kapitálových transferů dosáhl 53,9 mld. korun, nicméně meziročně klesl. Výsledné čisté výpůjčky činily 20,8 mld. korun.

· Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu loni vzrostly o 83,9 mld. korun. Reálně se investice zvýšily o 2,2 %. Podíl investic na HDP v Česku činil 26,2 % a byl třetí nejvyšší v EU. Z hlediska reálné dynamiky investic ale byla domácí ekonomika pod průměrem Unie. Největší podíl na přírůstku investiční aktivity měly nefinanční podniky, což se také promítlo do výsledné věcné struktury, kde posilovaly zejména výdaje na stroje a zařízení. Investice vládních institucí i domácností loni rostly, ale méně než v roce 2018.

· Nominální růst hrubé přidané hodnoty (HPH) nefinančních podniků loni posílil. Celková zaměstnanost v sektoru se sice loni zvýšila, přírůstek byl ale nejnižší od roku 2011. Posílení nominální dynamiky HPH ovlivnil příznivý vývoj ve výrobě motorových vozidel i přidružených odvětvích. Meziročně se navyšovala HPH i napříč většinou odvětví služeb. Obzvlášť výrazný byl nárůst u obchodu, informačních a komunikačních činností a v profesních, vědeckých a technických činnostech.

· V sektoru finančních institucí loni došlo k výraznému propadu celkové zaměstnanosti (–3,5 %), ale rovněž investiční aktivity (–21,6 mld. korun). Loni se výrazně zvýšil objem úroků vyplacených finančními institucemi (+61,9 mld.) a dynamika přijatých úroků za tím zaostávala (+48,6 mld.). To vedlo k prvnímu poklesu salda hrubých prvotních důchodů od roku 2015.

· Sektor vládních institucí dosáhl loni přebytku 15,4 mld. korun. Kladné saldo se ale meziročně výrazně snížilo. Důvodem bylo zejména výrazné zrychlení růstu výdajů. Relativní přebytek tak dosáhl 0,3 % HDP. Na straně příjmů došlo k oslabení růstu hlavních zdrojů – sociálních příspěvků i daní z důchodů a jmění. Naopak objem přijatých daní z výroby a dovozu posiloval více než v předchozím roce. Výdaje sektoru jsou nadále taženy rostoucím objemem náhrad zaměstnancům a především sociálními dávkami a naturálními sociálními transfery. Právě tato struktura výdajů vedla k propadu ústředních vládních institucí do deficitu, zatímco místní vládní instituce i zdravotní pojišťovny si přebytky udržely. Celkový dluh vládních institucí se loni mírně zvýšil na 1 738,7 mld. korun (30,8 % HDP).

· Nominální růst hrubého disponibilního důchodu (HDD) domácností loni zpomalil, ale nadále zůstával nadprůměrný. Silněji než dříve ale na kupní sílu domácností působil nárůst cenové hladiny. Reálně se tak HDD domácností zvýšil o 3,1 %. K nominálnímu přírůstku nejvíce přispíval nárůst mezd a platů a dále hrubý provozní přebytek a hrubý smíšený důchod. Výrazné navýšení objemu přijatých sociálních dávek a zároveň zmírnění růstu odvedených běžných daní z důchodů a jmění i sociálních příspěvků vedly ke zmírnění negativního salda druhotných důchodů. Spotřeba domácností se meziročně reálně zvýšila o 2,9 %. Výdaje domácnosti směřovaly zejména do statků střednědobé spotřeby. Výrazně tak narůstala spotřeba odívání a obuvi, bytového vybavení a rekreace, kultury a sportu. Naopak k reálnému poklesu došlo u výdajů na bydlení a energie a rovněž na dopravu. Investice domácností rostly o 26,8 mld. korun.

Souhrnná výkonnost ekonomiky

2. Hrubý domácí produkt

Růst hrubého domácího produktu loni zpomalil i v Evropské unii. Celkový reálný přírůstek dosáhl 1,5 % [3] . Spotřeba se zvýšila o 1,7 % a drobně zrychlila. Zpomalilo naopak tempo růstu výdajů na hrubý kapitál (2,9 %), přitom dynamika samotné investiční aktivity posílila na 5,6 % (nejvyšší tempo od roku 2007). V naprosté většině zemí EU růst HDP zpomaloval. Nejvyšších přírůstků dosáhl HDP v Irsku (5,6 %), Maďarsku (4,9 %) a na Maltě (4,7 %). Ještě více než v minulých letech se zvýraznil rozdíl v tempech růstu starých a nových členů Unie. Kromě prvního Irska byly v první desítce jen členské země, které vstoupily po roce 2000. Naopak ve spodní desítce není z těchto zemí žádná. V žádném státě EU loni nedošlo k poklesu HDP , ale pod 1 % se dostala dynamika HDP v Itálii (0,3 %, nejméně za posledních pět let) a v Německu (0,6 %, nejméně od roku 2013).

Vliv domácí spotřeby v celkovém přírůstku HDP zcela převažoval. Celkově spotřeba přispěla k růstu 1,7 p. b. [2] Z toho spotřeba domácností reálně vzrostla o 2,9 % (první přírůstek pod 3 % od roku 2014) a přispěla 1,2 p. b. (stejný příspěvek již tři roky). Ze srovnání přírůstku bez vyloučení a s vyloučením dovozu pro konečné užití přitom vyplývá, že oproti předchozím čtyřem letům nebyl růst spotřeby domácností tak výrazně saturován dovozem. Růst vládní spotřeby oproti roku 2018 oslabil na 2,3 %, stejně jako příspěvek k dynamice HDP (0,4 p. b.). Výdaje na tvorbu hrubého kapitálu meziročně reálně vzrostly o 1,5 % a na tvorbu hrubého fixního kapitálu (investiční aktivita) o 2,2 %. Negativní vliv na meziroční srovnání tak měla změna zásob. To byl také důvod mírně negativního příspěvku růstu kapitálových výdajů k dynamice HDP (–0,1 p. b.). Příspěvek samotné investiční aktivity byl mírný, ale pozitivní (0,3 p. b.). Celkový příspěvek bilance zahraničního obchodu k růstu HDP loni dosáhl 0,6 p. b. Nešlo ale o důsledek zlepšení exportní dynamiky. Naopak reálný přírůstek vývozu oslabil na 1,3 %. Zároveň s ním ale oslabil i nárůst dovozu na 1,4 %, což způsobilo zlepšení dynamiky výsledné bilance.

3. Vnější ekonomické vztahy

Čistý příliv kapitálových transferů byl loni zachován a dosáhl 53,9 mld. korun . Kladné saldo ale zmírnilo, zejména kvůli zvýšení objemu transferů do zahraničí o 4,2 mld. korun na 9,6 mld. Objem obdržených kapitálových transferů se téměř neměnil (63,5 mld. korun , pokles o 0,2 mld.). Hlavní část příjmů tvořily investiční dotace (61,3 mld. korun ). Výrazný deficit běžných transakcí s nerezidenty nebyl přebytkem kapitálových transferů zcela převážen, a výsledné změny čistého jmění tak činily –4,1 mld. korun (první deficit od roku 2012). Po šesti letech se také domácí ekonomika dostala do pozice dlužníka vůči zahraničí (čisté výpůjčky dosáhly 20,8 mld. korun ).

Hodnota náhrad zaměstnancům přijatých ze zahraničí loni dosáhla 68,2 mld. korun a meziročně se zvýšila o 0,3 mld. (nejméně od roku 2007). Stagnace byla tedy v rozporu s celkovým mzdovým vývojem v domácí ekonomice . Na druhé straně bylo v roce 2019 do zahraničí vyplaceno v podobě náhrad 51,4 mld. korun . To je o 14,0 mld. více než v předchozím roce. Oproti roku 2017 byl loni objem náhrad téměř dvojnásobný (+24,7 mld.). Ze zahraničí bylo rovněž přijato 33,9 mld. korun ve formě dotací z EU (zejména zemědělských ) a zpět bylo zaplaceno 9,2 mld. jako daně institucím EU. Důchody z vlastnictví příslušející nerezidentům [5] loni činily 585,1 mld. korun (nárůst o 51,9 mld.). Výrazně posílil objem úroků (o 21,2 mld. na 81,5 mld. korun , nejvíce od roku 2007). Po předchozím propadu loni vzrostl také objem reinvestic (+23,2 mld. korun na 173,6 mld.). Jen mírný tak byl nárůst rozdělovaných důchodů společností (+7,4 mld. korun na 329,3 mld.). Důchody z vlastnictví v zahraničí, které si připsali domácí investoři, se loni zvýšily o 17,7 mld. na 190,2 mld. korun . Výsledný čistý odliv důchodů z vlastnictví se tak loni zvětšil o 34,2 mld. korun na 394,9 mld. a představoval 6,9 % HDP . Deficit prvotních důchodů se tak loni prohloubil o 47,0 mld. korun na 353,4 mld.

4. Investice

Investiční aktivita loni rostla, tempo ale výrazně zpomalilo ve srovnání s rokem 2018. Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu (investiční aktivita) v roce 2019 dosáhly 1 506,9 mld. korun. Meziročně se zvýšily o 83,9 mld. Reálný přírůstek investiční aktivity dosáhl 2,2 %. Výdaje rostly třetím rokem, ale ve srovnání s velmi silným nárůstem z roku 2018 loni přírůstek oslabil. Také reálná dynamika byla výrazně slabší než v předchozích dvou letech, zčásti i kvůli silnému růstu cenové hladiny u kapitálových statků[7]. Podíl výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu na hrubém domácím produktu v roce 2019 dosáhl 26,2 %, což je téměř stejně jako v předchozím roce. Ve srovnání se zbytkem EU bylo z pohledu tohoto ukazatele Česko i nadále na velmi vysoké úrovni a předstiženo bylo pouze Irskem (45,6 %) a Maďarskem (28,6 %). Průměr celé evropské sedmadvacítky loni dosáhl 22,1 % a meziročně se zvýšil. Ačkoli z pohledu dynamiky investic jsou novější členské země nadprůměrné, podíl investic na HDP poukazuje na trvající vnitřní dluh a spíše nižší úroveň výdajů na investice. Mezi deseti zeměmi s nejvyšším podílem investic na HDP byly loni čtyři, které vstoupily do EU po roce 2000. Ve spodní desítce byly počty nových a starých členů vyrovnané.

Česko se tak z hlediska tempa růstu investic umístilo pod průměrem EU. Reálný nárůst výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu v Evropské unii[8] v roce 2019 dosáhl 5,6 %. Meziroční růst investiční aktivity tak zrychlil a byl nejvyšší od roku 2007. Česko se tak z hlediska dynamiky investic dostalo poměrně hluboko do evropského podprůměru (šestý nejhorší výsledek). Největšího meziročního přírůstku dosáhlo loni Irsko (74,9 %[9]), dále Rumunsko (18,2 %) a Maďarsko (15,3 %, dvouciferného tempa bylo dosaženo třetím rokem). Mezi státy s nejvyšším růstem investiční aktivity již několik let výrazně převažují země, které vstoupily do EU po roce 2000. Ty ve velké míře čerpají z přístupu k evropským dotacím. V rámci této skupiny tak bylo Česko jednou z výjimek, když reálné tempo investic meziročně prudce oslabilo. Výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu reálně klesly ve Švédsku (–1,3 %) a Finsku (–1,0 %). Investiční aktivita stagnovala na Kypru (0,1 %).

Nejvíce k nominálnímu růstu investic přispěly nefinanční podniky. Za největší část domácí investiční aktivity je zodpovědný sektor nefinančních podniků. Jeho výdaje na tvorbu hrubého fixního kapitálu dosáhly loni 933,3 mld. korun a na celkových investicích se podílely 61,9 %. Meziročně se investiční aktivita nefinančních podniků zvýšila o 55,2 mld., takže nejvíce přispěla k celkovému nárůstu v ekonomice. Zároveň byly nefinanční podniky jediným sektorem, kde přírůstek investiční aktivity meziročně posílil. Domácnosti loni vydaly na investice 285,5 mld. korun, 18,9 % z celkové investiční aktivity v ekonomice. Bylo to o 26,8 mld. více než v předchozím roce. Domácnosti čtvrtým rokem překonaly v objemu výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu sektor vládních institucí. Ty po hlubokém meziročním propadu v roce 2016 postupně opět posilovaly své výdaje a loni částkou 248,5 mld. korun nominálně překonaly předchozí maximum z roku 2015. Podíl vládních investic na celkové aktivitě v ekonomice loni vzrostl na 16,5 %. To je ale stále výrazně méně než ve zmiňovaném roce 2015 (19,3 %). Meziroční přírůstek vládních investic činil 24,0 mld. Po pěti letech nárůstů se o 21,6 mld. korun meziročně propadla investiční aktivita finančních institucí. Výsledný objem výdajů na tvorbu hrubého fixního kapitálu dosáhl 35,5 mld. Finanční instituce jsou v kontextu celé ekonomiky malým investorem, jejich podíl na celkových investicích meziročně klesl ze 4,0 % na 2,4 %.

Graf č. 4 Tvorba hrubého fixního kapitálu, sektorové členění (běžné ceny, meziroční změna v mld. korun)

Zdroj: ČSÚ

Investice do strojů a zařízení rostly pomaleji než v předchozím roce. Stroje a zařízení jsou z pohledu struktury největší investiční oblastí. Investice do strojů a zařízení v roce 2019 dosáhly 604,1 mld. korun a meziročně se zvýšily o 18,8 mld. Reálný přírůstek činil 1,2 %. Výrazné zpomalení oproti předchozímu roku bylo způsobeno zejména propadem investic do dopravních prostředků a zařízení o 23,1 mld. korun (reálný pokles o 17,0 %). Propad lze zčásti vysvětlit velmi vysokou srovnávací základnou roku 2018 (nejvyšší úroveň investic od roku 2008). Z pohledu sektorů se u této položky neudržela vysoká úroveň investic nefinančních podniků, ale rovněž finančních institucí. Ty měly v letech 2017 a 2018 netypicky vysoké výdaje na dopravní prostředky a zařízení (více než dvojnásobné oproti roku 2016). Zaznamenaný pokles investic finančních institucí tak pravděpodobně ovlivnil právě výdaje na dopravní prostředky. Naopak investice do ostatních strojů a zařízení se navýšily o 40,9 mld. korun (reálně 9,2 %). Nárůst lze přičíst zejména nefinančním podnikům, které jsou v této oblasti převažujícím investorem. Investiční výdaje na prostředky ICT stagnovaly (+0,9 mld.). Jedná se však o srovnání s velmi silným rokem 2018 (+6,0 mld., reálně 15,6 %).

Investice do ostatních budov a staveb reálně klesly. Výdaje na ostatní budovy a stavby loni dosáhly 359,5 mld. korun a meziročně se zvýšily o 11,8 mld., nominálně tak rostly třetím rokem. Reálně se ale investice v této oblasti snížily o 3,1 %[10]. Největšími investory jsou zde nefinanční podniky a také vládní instituce. Důležitou součástí této investiční kategorie jsou infrastrukturní stavby financované právě sektorem vládních institucí a napojené na evropské financování. To vnáší do dynamiky investic v posledních letech výraznou volatilitu odpovídající cyklu čerpání dotací[11]. Ostatní budovy a stavby jsou také položkou nejvýrazněji zasaženou krizovým vývojem po roce 2009 (série poklesů v letech 2009–2014) a z většiny šlo o systematický pokles výdajů ze strany vládních institucí. Až loni tak byla překonána úroveň roku 2008.

Graf č. 5 Tvorba hrubého fixního kapitálu a její věcná struktura (běžné ceny, meziroční změna v mld. korun)

Zdroj: ČSÚ

Domácnosti i nadále posilovaly investice do obydlí. Nominální i reálný růst investic do obydlí loni posílil. Celkem zde výdaje dosáhly 259,7 mld. korun a zvýšily se o 26,5 mld. Reálný přírůstek činil 7,1 %. Podíl investic do obydlí na celkové tvorbě hrubého fixního kapitálu se loni zvýšil na 17,2 %, nejvíce za celou dobu samostatné ČR. Přírůstek investičních výdajů na obydlí loni na rozdíl od předchozích let odpovídal výši přírůstku výdajů domácností, hlavního investora v této oblasti. Ačkoli se domácnosti potýkaly s pokračujícím silným růstem cen nemovitostí, převážil u nich silný růst mzdových příjmů a svou investiční aktivitu neomezovaly. Z údajů ČNB vyplývá, že průměrná hodnota hypoteční smlouvy na obydlí v posledních letech výrazně rostla[12].