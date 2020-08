Zápis ze zasedání FOMC se ponese v holubičím tónu (Ranní zpráva z finančního trhu)

Z pohledu dat bude dnešní den patřit spíše k těm méně zajímavým. Vyznění zápisu z posledního zasedání Fedu bude holubičí, jaké změny centrální banka chystá ve své strategii, se ale zatím ještě nedozvíme. Na to si budeme muset počkat až do dalšího zasedání 16. září. Finální výsledek inflace v eurozóně bude zřejmě potvrzen na úrovni předběžného odhadu. Koruna má našlápnuto k dalšímu posilování.

Inflace v eurozóně bude potvrzena na úrovni flash odhadu

Zápis z posledního zasedání Fedu (29. července) mnoho novinek ohledně dalšího směřování politiky americké centrální banky zřejmě nepřinese. Na ty si budeme muset počkat až do 16. září, kdy FOMC opět zasedne k jednacímu stolu. Podle dostupných informací, by měl Fed brzo zrevidovat svoji strategii. Mezi novinky by mohlo patřit cílování průměrné inflace místo dosavadního 2% inflačního cíle. Větší důraz by měl být kladený i na forward guidance. Celkové vyznění zápisu bude zřejmě holubičí, stejně jako bylo vyjádření Jerome Powella na tiskové konferenci po červencovém zasedaní. Na ní potvrdil, že úrokové sazby zůstanou na stávající nulové úrovni ještě velmi dlouho a znovu zdůraznil potřebu expanzivní fiskální politiky.

V eurozóně bude zveřejněna červencová inflace. Jedná se však pouze o zpřesněný finální odhad. Celková inflace bude pravděpodobně potvrzena na 0,4 % y/y. Jádrová inflace by měla zůstat také beze změny na úrovni předběžného odhadu (1,2 % y/y).

Koruna v prázdninovém módu

Koruna byla včera v prázdninovém módu. Po celý den se držela ve velmi úzkém pásmu 26,12-26,16 CZK/EUR. S posilováním společné evropské měny se tentokrát nesvezla a v celodenní statistice skončila beze změny. Podobně na tom byl i maďarský forint, kterému se také na silnější úrovně nechtělo. Pohyboval se v pásmu 349,0-350,0 HUF/EUR. Jediný, kdo z úterní seance něco vytěžil, byl polský zlotý. Ten posílil o 0,4 % a posunul se na hladinu 4,381 PLN/EUR. V následujících dnech by podle našeho názoru mohla česká koruna ještě mírně posílit. Naznačuje to jak vývoj domácích úrokových sazeb, které šplhají na vyšší úrovně, tak posilující kurz eura vůči dolaru.

Data z amerického trhu nemovitostí včera výrazně předčila tržní očekávání. Podstatně lépe dopadl jak červencový počet nově zahájených staveb tak počet vydaných stavebních povolení. Dolaru však toto oznámení k ziskům nijak nepomohlo. Naopak v průběhu dne propadl na nejslabší úroveň od května 2018 (1,194 USD/EUR). Dolaru neprospívá vyostření sporu USA s Čínou. Donald Trump pohrozil, že podniky, které přesunují práci na čínské subdodavatele, odstřihne od vládních kontraktů.