SEN všech řidičů

Ashley Nunes z Massachusetts Institute of Technology nedávno na stránkách FTAlphaville poukazoval nové soudní rozhodnutí, podle kterého jsou lidé pracující pro Uber a Lyft jejich zaměstnanci. A tudíž by měli mít přístup k výhodám, kterých si zaměstnanci na rozdíl od „dodavatelů“ užívají. Takové rozhodnutí může zvýšit náklady těchto firem a Nunes k tomu tvrdí, že jejich podnikatelský model byl nákladově nekonkurenceschopný již předtím. Tak budeme ve vzdálenější budoucnosti jezdit vlastními auty, nebo ne?



Nunes poukazuje na to, že zmíněné dvě společnosti a jim podobné mají v konečném důsledku za cíl úplně změnit způsob, jakým probíhá osobní automobilová doprava. Jejich argument je v principu takový, že domácnosti si kupují drahá auta, která pak naprostou většinu času stojí v garáži. Uber a spol. jim tak chtějí nabídnout alternativu, která by byla pohodlná a zároveň nákladově efektivní. A na první pohled se to děje – jednoduché použití mobilní aplikace, následně rychlá služba, spokojenost na všech stranách. Na ten první pohled...



Nunes poukazuje na studii z roku 2018, kde AAA Foundation for Traffic Safety tvrdí, že Uber není nákladově efektivní náhražka za vlastnění auta . Dokonce dodává, že je dvakrát dražší, než vlastní vůz. A Nunes zase dodává, že i při současných cenách za služby není Uber a Lyft v pozici, kdy by pokrývali svůj náklad kapitálu. Podle vědcova názoru se tyto společnosti sice snaží všemožně snižovat náklady a pomoc vidí i u samořídících technologií, ale on sám je ohledně toho, jak moc jsou schopny snížit náklady, skeptik.K oné studii od AAA se zde ještě vrátím. Diskuse o tom, zda bychom v budoucnu raději jezdili s vlastními auty , či službou typu Uber , je bezesporu zajímavá. Například onen argument týkající se zahálejícího auta v garáži má podle mne své slabiny i proto, že auto můžeme vnímat jako objem zakoupených kilometrů (či motohodin). Pokud nehovoříme o extrému, tak tento objem není moc závislý na tom, jak rychle je čerpán – zda s autem jezdíme denně 200 km, či 20 km.Je to podobné, jako když si koupím motorovou pilu – má nějakou motohodinovou životnost a ta se v nějakých rozumných mantinelech nezmění, pokud s ní nařežu kubík dřeva denně, či týdně, či měsíčně. Až objem motohodin vyčerpám, musím koupit novou (či udělat nějakou generálku). Jinak řečeno, auto není třeba kniha, u níž má smysl hovořit o zahálení v knihovně (číst by jí mohl někdo neustále, a to bez snížení jejích „motohodin“).Nyní můžeme tuto základní úvahu rozšiřovat: Dlouhodobé stání a zahálení může snižovat životnost, vedle technického stavu je tu otázka image (rozdíl mezi pilou a autem , pokud jej někdo používá jako výraz společenského postavení). A tak dále. Osobně tak na dlouhodobý vývoj automobilové dopravy na rovině „vlastní/nevlastní“ pevný názor nemám. Stejně, jako nevím, jak se bude vyvíjet elektromobilita (včetně podílů firem na tomto trhu). Ale vím, že Uber má nyní kapitalizaci dosahující téměř 52 miliard dolarů , za posledních 12 měsíců na volném toku hotovosti přitom prodělal 4,9 miliardy dolarů (téměř dvojnásobek toho, co prodělal v roce 2018). Jak to zrýmovat?Zkusme se držet staromódního předpokladu, podle kterého musí firmy s nenulovou cenou akcií dříve či později svým akcionářům něco vydělat. Co by musel na ospravedlnění své kapitalizace vydělat Uber ? Scénářů ospravedlňujících zmíněnou kapitalizaci vymyslíme bezpočet, jeden z nich ukazuje následující graf – zde by firma musela do deseti let svým akcionářům vydělávat necelých 2,5 miliardy dolarů (pak by tento tok hotovosti rostl ročně o necelá 4 %). Uber při svém vstupu na trh varoval, že nemusí být nikdy ziskový. Což je pozoruhodné a můžeme to vnímat jaké férový přístup ukazující na jeden z možných scénářů a na rizika spojená s tím, co firma dělá. Pokud toto varování stále platí ( výsledky tomu naznačují) a výše uvedený scénář je ten střední/nejpravděpodobnější, pak by proti onomu nulovému měly ještě existovat ještě nějaké vyvažující - mnohem optimističtější možnosti. Představme si, že ty by se naplnily a nastal scénář SEN (samořídící, elektrický, nevlastní). Uber by měl tržby ve výši mnoha desítek, možná stovek miliard dolarů , nebyl by na trhu přitom ani zdaleka sám. A nám by na „zavolání“ před domem zastavila třeba zfúzovaná samořídící Nikola Tesla .... Je to sen všech řidičů?