Školy od 1. září: Zvýšit hygienu, větrat a udržovat stejné skupiny žáků. Nasazení roušek podle semaforu.

Ministr školství Robert Plaga představil pravidla provozu škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021 (dále „manuál“), který ministerstvo připravilo ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, jako pomůcku pro přípravu, organizaci a provoz škol v nadcházejícím školním roce v souvislosti s epidemií covid-19.

Co najdou ředitelé škol v „MANUÁLU“?

Manuál má barevně rozlišené informační, doporučující a právně závazné části a jeho záměrem je umožnit výuku žáků v co nejširším rozsahu a zároveň omezit riziko šíření onemocnění covid-19 ve školách.

Ředitelé škol v brožurce najdou hlavně doporučení, co je ve škole třeba zajistit (jako desinfekční prostředky, úklid, úpravy při výdeji obědů atd.) a jak je doporučené organizovat výuku v nadcházejícím školním roce (jako např. snaha se o udržování homogenních skupin, adaptace žáků apod.). Školám je doporučeno sledovat semafor ministerstva zdravotnictví o místním vývoji epidemiologické situace a dle toho např. omezit mimoškolní aktivity, školní výlety nebo vstup cizích osob do školy.



Ministerstvo zdravotnictví podle Plagy doplnilo svůj systém pro označování rizika nákazy v okresech o takzvaný semafor pro školy. Školy v okresech s nulovým stupněm rizika budou fungovat ve standardním režimu. V prvním stupni, tedy zeleném, by se měl omezit do školy vstup cizím lidem a schůzky s rodiči by se měly konat on-line. Žlutý stupeň by měl vést k omezení aktivit mimo standardní organizaci školy a minimalizaci potkávání klientů v čekárnách školských poraden. Červená by podle Vojtěcha mohla vést k výraznějšímu omezení provozu školy a přechodu na distanční vzdělávání.



Výuka a adaptace žáků

Ministr Plaga uvedl, že po dlouhém přerušení školní prezenční výuky bude důležité klást důraz na maximální individualizaci výuky a na adaptaci žáků po návratu do škol. V prvních týdnech doporučuje ověřovat znalosti žáků bez nutnosti hodnocení známkou, reflektovat dosažený pokrok u každého žáka a nezvyšovat tlak na okamžitý výsledek.



Distanční výuka bude povinná

Novela školského zákona (kterou musí ještě schválit Sněmovna) zavádí povinnost pro žáky účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Povinná výuka na dálku se má týkat krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice.

Ministr Plaga vysvětlil, že pokud bude ve třídě několik žáků nemocných, bude výuka probíhat prezenčně (jako při jiných běžných infekčních onemocněních) a nemocní žáci budou dostávat informace o výuce s úkoly; pokud by bylo nemocných či v karanténě zhruba 50% žáků, měla by začít tzv. smíšená výuka, kdy škola, dle svých možností, zahájí mimo prezenční i distanční výuku (forma není stanovena – může být synchronní či asynchronní nebo jen formou zadávání úkolů). Pokud bude v karanténě celá třída, pak má být výuka v plném rozsahu převedena na distanční formu.

Vláda již schválila 1,3 mld. Kč na podporu ICT a softwarové vybavení škol, které má pomoci v případech zajišťování distanční výuky jak na straně škol, tak i žákům, kteří by se jinak distanční výuky nemohli účastnit. Rozdělení částky mezi jednotlivé školy bude dle výpočtu: počet učitelů ve škole k 30.9.2019 vynásobeno částkou 20,000 Kč. Peníze by do škol měly dorazit v polovině října.





Do školy rouškou až při žluté a červené na semafotu

Ač 18.8.2020 oznámili na tiskové konferenci ministři školství a zdravotnictví - Robert Plaga s Adamem Vojtěchem, že od září bude povinné nošení roušek ve školách všude mimo třídu, už 20.8.2020 došlo ke změně. I pro nošení či nenošení roušek ve školách bude rozhodující místní epidemiologická situace.

Pokud bude na semaforu ministerstva zdravotnictví v daném okrese bílá či zelená barva, roušky povinné ve škole nebudou. Pokud ale bude v okrese situace zhoršená na oranžovou či červenou barvu, začnou se povinně nosit roušky i ve škole.



Od 1. září mají žáci nastoupit do škol ve standardním režimu - tedy bez omezení, která platila před prázdninami - není omezen počet žáků ve třídě, není třeba potvrzení o bezinfekčnosti, vstup do školy není rozfázován apod.



Školy mají zvýšit hygienický standard

Školy a školní jídelny mají zajistit a dodržovat zvýšená hygienická opatření – dostupnou desinfekci rukou s virucidní aktivitou (u vstupu do budovy školy, v každé učebně, v jídelně, v hygienickém zařízení, u tělocvičny), bezpečné sušení rukou, časté větrání prostor, častý úklid hygienických zařízení, častou desinfekce povrchů a předmětů, které používá více lidí, mytí nádobí při vysokých teplotách, neumožnění samoobsluhy v jídelně u příborů ze zásobníků či bufetů atd.

Školám se také doporučuje, aby měly zajištěnou místnost, pro případnou izolaci žáka, u kterého by se projevily příznaky infekčního onemocnění, ve které by pobyl do doby, než jej vyzvedne jeho zákonný zástupce.

Manuál také doporučuje udržovat co nejhomogennější skupiny žáků ve škole a ve družině, jak nejlépe to lze v dané škole zorganizovat a zajistit tak, aby se případná karanténa dotkla co nejmenšího počtu žáků.

Postup při podezření na infekční onemocnění

Jak má škola postupovat v případě podezření na infekční onemocnění žáka či zaměstnance?

Pokud se u studenta vyskytnou příznaky infekčního onemocnění, škola umístí žáka do izolace a kontaktuje jeho zákonného zástupce, který po vyzvednutí dítěte věc dále řeší přes praktického lékaře.

Pokud se příznaky infekčního onemocnění vyskytnou u zaměstnance školy, má školu nebo aktivitu opustit v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování. Následně kontaktuje praktického lékaře.

Má-li žák (popřípadě zaměstnanec školy) chronické onemocnění s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, bude mu umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

Jestliže dojde ve škole k výskytu onemocnění covid-19, školu zkontaktuje KHS, která provede epidemiologické šetření a rozhodne o protiepidemiologických opatřeních. Pakliže se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje KHS.

Při výskytu covid-19 u žáka či zaměstnance školy se karanténa bude týkat osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu, vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením, ale i dalším proměnných – např. velikost školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony), počet dětí/žáků/studentů ve třídě, způsob školního stravování, pobyt ve školní družině, v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a k místní epidemiologické situaci. Do karantény by se nejspíš dostalo několik studentů, případně celá třída/třídy, ale k uzavření celé školy by mělo dojít jen v krajním případě.

Budou adaptační kurzy a školy v přírodě?

Manuál obecně aktivity jako adaptační kurzy, školní výlety, sportovní a kulturní akce nezakazuje, doporučuje však zvážit nutnost konání těchto aktivit a sledovat epidemiologickou situaci podle semaforu ministerstva zdravotnictví.

Soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021 nebudou MŠMT vyhlášeny.

Úplata za vzdělání

Pokud dojde k uzavření školy či školského zařízení z rozhodnutí KHS nebo ministerstva zdravotnictví, manuál upravuje, zda dojde či nedojde k vrácení úhrady za vzdělání a to následovně:

mateřské školy – ředitel školy stanoví maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem,

ZUŠ – úplata se nevrací, umělecké školy poskytují distanční výuku,

školní družina - je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu,

středisko volného času - úplata se poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem,

internátní ubytování – úplata se stanoví úměrně k počtu dnů v kalendářním měsíci, po které je žák ubytován.

Souhrn nejdůležitějších informací z úterní tiskové konference ministrů školství a zdravotnictví na téma začátku školního roku.