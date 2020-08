Korea páté generace - 5G

Energetická proměna

Dynamickým technologickým rozvojem prochází také jihokorejská energetika. Na výrobě elektřiny se zatím téměř ze 40 procent podílejí tepelné elektrárny, zhruba čtvrtina připadá na plynové zdroje a necelá čtvrtina na jaderné reaktory. Země se ale kromě jádra stále více zaměřuje na další moderní technologie, které umožní výraznější redukci emisí skleníkových plynů. Vláda mimo jiné zvýšila poplatky za spalování živičného uhlí, a naopak snížila poplatky pro plynové elektrárny. Korejci staví nové atomové reaktory generace 3+ a úspěšně rozvijí velkokapacitní systém skladování energie.

Pro české subdodavatele generátorů, turbín a dalších energetických zařízení se otevírají možnosti v oblasti subdodávek jak pro klasické tepelné elektrárny, tak i pro jaderné elektrárny – mimo jiné i díky tomu, že v Česku působí jihokorejská společnost Doosan Heavy Machinery.

Velký potenciál má spolupráce v aplikovaném výzkumu zaměřeném na rozvoj moderních jaderných technologií. To se týká například zapojení malých modulárních reaktorů do energetických sítí.

Vzhledem k velkému zájmu ze strany korejských institucí plánuje Velvyslanectví ČR v Soulu na podzim tohoto roku prezentaci potenciálu českých výzkumných a inovačních center v energetice. Půjde o jeden z projektů ekonomické diplomacie (PROPED) českého ministerstva zahraničí, které se zaměřují na perspektivní oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu – v tomto případě na rozvoj jaderných a obnovitelných zdrojů energie.

Polovodičová velmoc

Nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím v zemi je bezesporu výroba polovodičů s následnou produkcí čipů. Korejci nicméně čelí problémům kvůli zpřísněným kontrolám japonského vývozu kritických komponentů, které jsou při výrobě polovodičů, čipů a displejů nezbytné. To může vést k silnému propadu vývozu spotřební elektroniky, kterou vyrábí společnosti Samsung, Hynix a LG. Tyto firmy se podílejí na celkovém exportu až 20 procenty.

Korejská republika není schopna nahradit výpadek japonských dodávek z vlastních zdrojů. Případná eskalace sporu může ohrozit globální ekonomiku i světový obchod. Polovodiče se nicméně nevyužívají pouze v mobilních telefonech, ale také fakticky slouží robotizaci zdravotnictví, průmyslu, armády a dopravy. Ve všech těchto oblastech se nabízí spolupráce s českými chytrými hlavami.

Mobilita a baterie

Když je řeč o technologiích budoucnosti, nelze opomenout fakt, že Jižní Korea patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů. V objemu jejich výroby dnes zaujímá šesté místo na světě. Korejci ve svém desetiletém plánu do roku 2030 předpokládají nejen to, že postupně dosáhnou 10procentního podílu na světovém trhu s klasickými i vodíkovými elektromobily, ale že zároveň získají globální prvenství v přechodu k automobilům třetí generace s autonomním řízením. Podíl těchto vozidel na celkovém korejském vozovém parku by měl do roku 2030 dosáhnout třiceti procent.

Česká republika má na korejském trhu pověst vyspělé průmyslové země s dlouholetou tradicí, která nabízí kvalitní výrobky za přijatelnou cenu. Nabízí se tak prostor nejen pro subdodávky komponentů, náhradních dílů či hotových celků, ale v neposlední řadě i pro spolupráci v oblasti zavádění vodíkové mobility. Korejci by naopak mohli mít zájem na výstavbě české „gigafactory“ – závodu na výrobu lithiových baterií pro elektromobily v severních Čechách.

PAVEL KALINA, ekonomický diplomat, Velvyslanectví ČR v Soulu