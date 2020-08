Často kladená otázka související s letošní dovolenou je: „Jak ovlivnil cestovní pojištění koronavirus?” Situace u nás i v cizině se mění každým dnem. Některé regiony jsou klidnější než jiné, ale během 14denní dovolené se může stát mnohé.

Jestliže byste rádi vyrazili za hranice, sledujte rozhodně zprávy Ministerstva zdravotnictví a příslušné webové stránky země, do které se chystáte. Je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. A to nejen kvůli nám samotným, ale hlavně kvůli lidem z ohrožených skupin, kteří by mohli na naši nedůslednost doplatit i cenou nejvyšší.

U každé dovolené je vhodné zřídit si cestovní pojištění. Jak ale cestovní pojištění koronavirus ovlivnil? Přinášíme vám přehled otázek a odpovědí, které se věnují tématu cestovní pojištění a koronavirus. Rozhodně se však při podepisování jakékoli smlouvy ujistěte, že ta vaše opravdu splňuje všechny požadavky, které máte.

Cestovní pojištění koronavirus pokrývá ve specifických případech

Cestovní pojištění ve většině případů kryje zdravotní výlohy spojené s nemocí Covid-19 pouze v případě, že vycestujete do země, která při vašem příjezdu není riziková. Jako neriziková je země, která je na semaforu zasažených zemí Ministerstva zahraničních věcí (MZV) označená zeleně či oranžově. Seznamy rizikových zemí a zmíněný semafor najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí a případně Světové zdravotnické organizace (WHO).

Zkráceně řečeno, cestovní pojištění koronavirus pokrývá, pokud se vypravíte do země, která není označena dle MZV nebo WHO jako riziková. Pokud se země přesune do červené zóny semaforu až po vašem příjezdu, pak pojištění nákazu koronavirem kryje zcela standardně. Některé pojišťovny (například AXA) kryjí onemocnění koronavirem i u výjezdu do velmi rizikové země za pracovním či jiným nezbytným účelem.

Do silně zasažených zemí však raději necestujte, vyhnete se zbytečnému stresu a případným komplikacím.

Náklady na léčebné výlohy nesouvisející s koronavirem (zlomenina, spálenina,…) budou kryty pojištěním běžně i v zemích, které jsou rizikové. Jedná se totiž o standardní součásti cestovních pojištění.

Storno zájezdu kvůli koronaviru

Dle občanského zákoníku lze stornovat zájezd kvůli koronaviru v případě, že se stát náhle přesunul na semaforu MZV mezi červené. Zrušíte-li zájezd bez prokazatelného důvodu, můžete jako u normálního storna očekávat až 80% poplatek (samozřejmě pokud nemáte pojištění storna zájezdu).

Karanténa na dovolené

V případě, že máte uzavřené cestovní pojištění a koronavirová situace se nově zhorší ve vaší oblasti, může se stát, že budete nuceni zůstat například v hotelu v karanténě. Na takovou situaci cestovní pojištění pohlíží jako na pobyt v nemocnici. Minimálně první tři dny ho bude platit pojišťovna. Toto se samozřejmě odvíjí od typu uzavřené pojistky. Následně by měl náklady spojené s pobytem uhradit stát nebo kraj, který karanténu nařídil.

Vyrážíte-li na dovolenou do zahraničí, ujistěte se, že vaše cestovní pojištění koronavirus pokrývá tak, jak jsme popsali výše v článku. Připravte se na jakoukoliv variantu, zachovejte chladnou hlavu a myslete na bezpečí své i ostatních.