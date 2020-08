Rakouské firmy i po pandemii nadále pokračují v modelu “Home-Office”

18.08.2020 / 12:07 | Aktualizováno: 18.08.2020 / 12:18

Rakouská vláda po dohodě se zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelů prodloužila dále kurzarbeit, který poběží ve třetí fázi až do konce března 2021. Do září platí, že v rámci Corona-Kurzarbeit musí zaměstnanci odpracovat min. 10% a max. 90 % původní pracovní doby, od října se model upravuje na min. 30% a max. 80% původní pracovní doby. Podle posledních průzkumů, upřednostňují rakouští zaměstnanci práci z domova, i přesto, že tak mnozí vykonávají mnohem více přesčasů a jejich zaměstnavatelé se jim v tom snaží vyjít vstříc.

V tomto ohledu je tak patrný vzestup důvěry mezi zaměstnavateli a zaměstnanci co se výkonu a efektivity práce z domova týká. V mnoha rakouských firmách tak v současné době zůstává pouhá čtvrtina zaměstnanců, zbytek pracuje z domova. Model „Home-Office“ podle posledních informací a průzkumů mezi zaměstnanci praktikuje téměř 60% firem a podle průzkumu by zaměstnanci nadále upřednostňovali práci z domova min. ve dvou až třech dnech pracovního týdne. Některé rakouské pojišťovny např. nyní praktikují práci na směny a střídání svých zaměstnanců na pracovišti po týdnu a hodlají v tomto modelu pokračovat i v průběhu podzimu. Siemens již nyní odhaduje, že min. 140 tisíc zaměstnanců, tedy více než polovina zaměstnaných, bude nadále z domova pracovat 2x týdně. Rakousko ve srovnání s Německem a dalšími evropskými zeměmi vykazovalo již před vypuknutím koronavirové krize pouhých 5,8% zaměstnanců vykonávajících práci z domova, tj. méně než např. v Holandsku nebo Finsku, kde byl jejich počet téměř dvojnásobný. Home office budou nadále praktikovat zaměstnanci v IT oblasti, pracující v energetice a veřejné správě a ekonomové tak předpovídají, že Home office se do budoucna ustálí u min. 45 % zaměstnanců.

To vede ke zvýšené poptávce po vybavení pro domácí kancelář. Mimo notebooků, monitorů, tiskáren, kabelů, webových kamer, VPN sítí nebo zesilovačů signálu wifi se jedná o Cloud Computing, Distance Learning včetne aplikací pro tvorbu a úpravu videí, výukový software, řešení pro online konference a dále řešení pro zpracování a analýzu dat v podobě Big Data, vizualizace dat a nástroje pro modelování a simulaci, informační a komunikační technologie v lékařství a telemedicíně, služby plánování a vývoje telekomunikační infrastruktury, inovativní systémy logistiky a skladování nebo doručovací a balíkové služby na míru.

Ing. Pavlína Šrámková, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Rakousku