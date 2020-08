Zlín: Na základních školách pokračuje modernizace odborných učeben

Na základních školách pokračuje modernizace odborných učeben

Zlín – V rámci projektu Infrastruktura do základních škol ve Zlíně se ve zlínských základních školách budují moderní odborné učebny. Projekt, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, se týká deseti základních škol zřizovaných statutárním městem Zlínem. V každé z nich bude vybudována jedna učebna dle potřeby školy; na třech školách se realizují učebny pro výuku přírodních věd, ostatní školy potřebují zmodernizovat odborné učebny pro výuku cizích jazyků a digitálních technologií.

„Účelem projektového záměru Infrastruktura do základních škol ve Zlíně je zajištění potřebné úrovně vybavení pro odborné vzdělávání. Díky tomuto projektu školy zkvalitní vzdělávání žáků v oblasti komunikace v cizích jazycích a umožní jim práci s nejnovějšími digitálními technologiemi. Tři školy posílí kvalitu výuky v oblasti přírodních věd,“ sdělila náměstkyně primátora Kateřina Francová.

Budování odborných učeben zahrnuje tři fáze realizace projektu s předpokladem jejich ukončení na podzim roku 2021. Kromě provedení stavebních úprav a pořízení vybavení a učebních pomůcek dojde k rekonstrukci a stavebním úpravám stávající infrastruktury včetně zajištění vnitřní konektivity a bezbariérovosti.

„Právě probíhá první část realizace projektu, tedy sjednocení technické infrastruktury vnitřních počítačových sítí s dodávkou hardware a software. Další části – zajištění bezbariérovosti a vybavení odborných učeben nábytkem, ICT pomůckami, výukovými pomůckami, včetně příslušných stavebních prací – jsou ve fázi přípravyveřejné zakázky a výběru dodavatele,“ informovala Kateřina Francová.

V roce 2017 požádalo statutární město Zlín o podporu v rámci výzvy č. 47 – Integrovaného regionálního operačního programu – Infrastruktura do základních škol. V roce 2019 byla žádost o podporu s názvem „Infrastruktura do základních škol ve Zlíně“ dotačním orgánem schválena. Předpokládané náklady na projekt Infrastruktura do základních škol ve Zlíně jsou cca 66,5 milionů Kč. Podpora Evropské unie je stanovena na maximální výši 90 % uznatelných výdajů.

Odborné učebny vzniknou v 10 základních školách ve Zlíně, zřizovaných statutárním městem Zlínem – v ZŠ Emila Zátopka Zlín, Univerzitní 2701, (1. ZŠ), ZŠ Zlín, Slovenská 3076, (3. ZŠ), ZŠ Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, (4. ZŠ), ZŠ, Komenského 78, (8. ZŠ), ZŠ Zlín, Štefánikova 2514, (9. ZŠ), ZŠ Zlín, Dřevnická 1790, (10. ZŠ), ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, (11. ZŠ), ZŠ Zlín, Mikoláše Alše 558, (12. ZŠ), ZŠ Zlín, Okružní 4685, (16. ZŠ), ZŠ Zlín, Křiby 4788, (17. ZŠ).

Zpracovala: Irena Orságová