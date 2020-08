Zlín: Senioři v Malenovicích se dočkají rekonstrukce svého centra

Senioři v Malenovicích se dočkají rekonstrukce svého centra

Zlín - Na svém pondělním zasedání rozhodla Rada města Zlína o tom, že bude pokračovat v některých investičních akcích, které byly z opatrnosti pozastaveny v důsledku koronavirové krize.

Seniory může těšit, že jednou z těchto akcí bude rekonstrukce jejich centra v Malenovicích na ulici Mlýnská. To je v současné době v havarijním stavu, největší problémy jsou například v rozvodech elektřiny. V objektu navíc sídlí i Komise místní části Malenovice, stejně jako kancelář města.

„Celá investice bude mít hodnotu téměř 13 milionů, jedná se o velmi podobnou akci, jako byla rekonstrukce centra seniorů na ulici Kvítková ve Zlíně dokončené v loňském roce. Bude se jednat o totální rekonstrukci, přičemž z původního objektu mnoho nezbyde. Zůstane zachován sál i kancelář místní části, bude prostor i pro tradiční sportovní vyžití s tím. Senioři se tak dočkají důstojného zázemí,“ sdělil Aleš Dufek, náměstek primátora pro sociální oblast.

Kluby seniorů jsou velmi důležité pro zachování duševní a fyzické svěžesti starších lidí, někteří se v nich schází jenom ke konverzaci, někteří senioři v Malenovicích si pak oblíbili například pingpongový stůl.

„Koronavirová krize neměla ani tak fatální následky z hlediska nemocnosti a úmrtnosti obyvatel, ale s ní spojená karanténa hodně starších lidí poznamenala. V izolaci doslova trpěli, protože člověk je tvor společenský,“ zdůraznil Aleš Dufek, který jedním dechem dodává: „Na druhou stranu bych chtěl zdůraznit, že zdaleka nejsme ještě u konce a zvláště seniorů bych chtěl vyzvat k jisté opatrnosti s návratem do normálu. Pořád bych se vyhýbal akcím s větší koncentrací lidí.“

Rekonstrukce objektu na ulici Mlýnská je investicí do sociální oblasti a bude plně hrazena z rozpočtu Statutárního města Zlína. V rámci dotačních prostředků, které poskytla regionům Evropská unie, probíhají na Zlínsku přípravy dalších investičních akcí řádově za více než sto milionů korun českých, které by měly být do několika let dokončeny.