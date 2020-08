Sazka Group se zajímá o provozování britské státní loterie

Podle deníku HN připravuje skupina Sazka Group (SG) podání nabídky na provozování britské státní loterie. Soutěž na nového provozovatele, který by získal licenci platnou od roku 2023, měla být původně vyhlášena již na jaře tohoto roku, nicméně v důsledku pandemie Covid-19 byla několikrát odložena. Podle posledních informací by celý proces měl být zahájen pravděpodobně v září a vítěz by měl být znám v polovině příštího roku.

Podle mluvčího SG Radka Němečka není zatím o podání nabídky oficiálně rozhodnuto. Skupina se dlouhodobě zajímá o jakékoliv soutěže na soukromé provozovatele loterií v Evropě, takže podání nabídky je z našeho pohledu očekávaný krok.