Americko-čínské vztahy dále eskalují (Ranní zpráva z finančního trhu)

Americké akciové trhy jsou opět na dosah překonání únorových historických maxim. Dolar však dále ztrácí pod vlivem eskalace americko-čínských vztahů a jen pomalu lepšící se tamní epidemiologické situace. Euro tak rozšiřuje své několikadenní zisky, z čehož bude benefitovat i česká koruna. Tu navíc podporují rostoucí tržní úrokové sazby. Vůči euru jsou nejvyšší od poloviny dubna, což podle nás otevírá prostor pro další posílení koruny pod hranicí 26,10 za euro.

Americký trh nemovitostí začíná ožívat i přes hrozbu druhé vlny

Dnešní ekonomický kalendář nabídne pouze americká data z trhu nemovitostí. Ten v posledních týdnech benefituje z nízkých úrokových sazeb hypotečních úvěrů. Zároveň pokračuje vlna stěhování lidí z přehlcených měst do klidnějších příměstských lokací. To podle nás bude mít dlouhodobý dopad na ekonomiku v podobě vyšší úvěrové aktivity a poklesu nájmů městských bytů a kanceláří, které se promítají i do celkové inflace.

Koruna dostává v úvodu týdne podporu k dalšímu posílení

Ceny v průmyslu v červenci meziměsíčně povyrostly o 0,1 %, což bylo desetinku nad očekáváním trhu. Za měsíčním nárůstem stojí zdražení ropy a související růst cen v chemickém průmyslu. Naopak pokračoval pokles cen v potravinářství, v odvětví zpracování kovů a ve výrobě dopravních prostředků. Celý komentář na https://bit.ly/3iM3ClT. Polská jádrová inflace překvapila ve srovnání s vývojem v České republice a Maďarsku jen mírně nahoru. Obdobně jako v regionu ale dosahuje s úrovní 4,3 % y/y mnohaletých maxim.

Ve světe finančními trhy nejvíce hýbe další eskalace vztahů USA s Čínou. Spojené státy přidaly na seznam firem dalších třicet osm spřízněných subjektů s firmou Huawei. Nicméně stále nedošlo k očekávánému přehodnocení nedávno uzavřené vzájemné dohody o obchodních vztazích. I přesto americké akcie opět usilují o překonání svých historických maxim z února tohoto roku. Americký dolar však vůči euru opět ztrácel a dnes otevírá úrovni 1,189 USD/EUR. Euro se tak vrací na nejsilnější hodnoty za posledních deset dní. Ve spojení s dalším nárůstem tuzemských tržních sazeb dostává koruna v úvodu týdne podporu pro další posílení pod hranici 26,10 za euro.