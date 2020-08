Dnes je poslední den pro odevzdání daňového přiznání (18.8.2020)

Pro poplatníky daně z příjmů za rok 2019 je 18. srpen 2020 poslední den pro odevzdání daňového přiznání a také zároveň posledním dnem lhůty pro úhradu daně . Pokud daňový poplatník dosud své přiznání neodevzdal, může využít prodloužených úředních hodin na podatelnách finančních úřadů, které jsou dnes otevřeny od 8:00 do 17:00. Rozšířené hodiny nejsou jen na pracovištích 2+2, které jsou v tzv. optimalizovaném režimu.

„Poplatníci by měli přiznání odevzdat nejpozději dnes. Někdo může být zvyklý, že daňový řád toleruje zpoždění s podáním přiznání do pěti pracovních dnů, to však v letošním roce neplatí. Termín se díky Liberačním balíčkům již dvakrát posunul a lidé tak měli na podání mnohem delší dobu,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

K dnešnímu dni přijala Finanční správa celkem 2 673 219 přiznání. Fyzické osoby jich podaly 2 226 795 a, právnické osoby 446 424. Finanční správa tak ke včerejšímu dni obdržela Finanční více než 95 % přiznání.