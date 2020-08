Švédská hádanka

Svět se nám někdy nechce chovat podle našich teorií a dokonce ani podle dosavadních zkušeností. Naráží na to třeba Danske Bank při snaze okomentovat vývoj inflace ve Švédsku. A jelikož (očekávaná) inflace je jedním z nejsilnějších faktorů, který nyní hýbe trhy, stojí za to se na tuto anomálii podívat s několika obecnějšími poznámkami.



DB naráží konkrétně u vývoje cen oblečení – jak ukazuje následující obrázek, prodeje se v tomto segmentu retailu prudce propadly a i když nastalo určité zotavení, stále se nachází hluboko pod standardem nedávné minulosti:





Graf ale také ukazuje, že ceny v tomto segmentu trhu rostly a to docela mimořádným způsobem. Takže tu máme neobvyklou situaci, kdy pokles prodejů daný útlumem poptávky jde ruku v ruce s růstem cen. DB to komentuje s tím, že „jeden by čekal, že prodejci budou ceny spíše snižovat“ a poukazuje i na to, že současný neobvyklý vývoj připomíná vývoj v roce 2011 (opět viz graf). DB komentuje i růst inflace v Norsku, která s ohledem na poptávkový útlum také představuje určitý oříšek. Banka píše, že se tu může pojit efekt vyšších cen dovozů a uzavřených hranic – nižší konkurence retailu ze Švédska, která umožňuje domácím prodejcům zvýšit ceny.





V principu bychom tak hovořili o následující trojce – útlum celkové poptávky, růst vstupních cen (negativní nabídkový šok na vstupech) a snížená konkurence (negativní nabídkový šok na koncovém trhu). První faktor hovoří pro pokles koncových cen, další dva pro růst a výsledek je takový, jaký je. Nejde tedy vlastně o to, že by se svět nechoval podle teorie, ale kombinace jejích vstupů a výsledek je v celkovém kontextu značně neobvyklý.Následující graf ukazuje, že St. Louis Fed v květnu odhadoval, že se 75 % pravděpodobností přijde deflace, ale od té doby se tento odhad prudce změnil:Zdroj: Twitter Posuny křivky v tomto grafu beru hlavně jako odraz toho, v jak vysoce nejisté době se pohybujeme. Ona švédsko – norská „záhada“ to ukazuje celkem jasně – do cenové hry se tu v krátkém časovém období vložilo v principu vše, co mohlo. A to samé platí v řadě zemí na makroekonomické úrovni - inflace bude dána změnami poptávky (pandemie, sociální distancování monetární stimulace, změny ve struktuře poptávky a tudíž změny v relativních cenách...), i změnami nabídky a to možná včetně tržní koncentrace. Co bude výsledkem Možná skutečně prudce klesla pravděpodobnost deflace, ale stojí za to mít na paměti, že to ještě automaticky neznamená rostoucí pravděpodobnost vysoké inflace . Jak jsem tu psal před časem, ta by v konečném důsledku nastala, (za prvé) pokud by centrální banky měly stále stejné mandáty, ale nebyly by schopny je „technicky“ naplnit. S tím, že šlápnutí na brzdy je u nich obvykle jednodušší než šlápnutí na plyn Nebo by se (za druhé) formálně či neformálně změnil mandát centrální banky – nebyla by ochotná, či by jí nebylo umožněno šlápnout na brzdu v případě, že inflace mířila soustavně nad 2 %. Sem patří i možnost, že by vláda stála centrální bance v cestě kvůli tomu, že by zvedání sazeb zvýšilo váhu dluhové služby. A zařadit sem můžeme i oficiální změnu cíle na nějaké vysoké hodnoty.Možné je obojí – neschopnost, či neochota/nemožnost naplnění současného inflačního cíle, o pravděpodobnostech bychom se ale asi bavili dlouho. Alespoň nitřní dialog tohoto typu ale není na škodu, protože obecné a příliš zjednodušené úvahy typu „hodně peněz = automaticky vysoká inflace “ mohou být zrádné. Nicméně podle následujícího grafu mají investoři celkem jasno - příliv peněz do ETF s inflačně chráněnými investicemi:Zdroj: Twitter Malým, ale ne úplným úkrokem stranou bych ještě ukázal následující tabulku z dílny DB, která se zaměřuje na „online“ indikátory ekonomické aktivity (týdenní změny). Od indexu Bundesbanky a NY Fedu , přes mobilitu až po spotřebu elektrické energie se nám čísla jen s pár výjimkami (povětšinou v Německu ) žluto-červenají (tj. naznačují znatelný útlum). Implikace této části současného inflačního příběhu je tedy zřejmá.