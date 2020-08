Nejčastější chyby při spoření a jak jim předejít

1.

Nemáte rozpočet

Rozdělte si výplatu na tři části: co potřebujete každý měsíc nutně zaplatit, co ušetříte a co smíte bez výčitek utratit. Budete mít o svých penězích přehled a lépe je udržíte pod kontrolou. Malé radosti potřebujete, protože spořit neznamená nežít.

2. Nemáte přehled, za co a kolik utrácíte

Při pravidelném zapisování výdajů jsou lidé často překvapení, jak velké částky jim protečou za zbytečnosti. Útratu si zaznamenejte raději hned. Na konci měsíce byste těžko vzpomínali na každou drobnou částku. Ideální je používat aplikaci v mobilním telefonu, která pomáhá výdaje třídit do kategorií, a vy máte o svých penězích mnohem lepší přehled.

3. Nemáte cíl, na který chcete spořit

Nejprve si vytvořte rezervu ve výši 3-6 platů, což může trvat dlouho, ale dodává vám to pocit klidu. Na tyhle peníze sahejte jen v opravdu výjimečných případech. Poté odkládejte peníze stranou na splnění dlouhodobějších cílů a snů. Když víte, že nové kolo stojí 15 000 a chcete ho synovi koupit za 10 měsíců k Vánocům, odkládáte pak do obálky každý měsíc 1 500. A víte, že to stihnete.

4. Nespoříte pravidelně ukládáním peněz bokem

Hned, jakmile přijde výplata, uložte část peněz stranou, ať už na spořicí účet nebo do obálky. Nespoléhejte se, že ušetříte to, co vám na konci měsíce zbyde. Taková strategie nefunguje. Vždycky se najde něco, co si můžete ještě koupit.

5. Do úspor saháte

Rezervu pro nenadálé situace máte třeba pro případ porouchané pračky. Na běžné výdaje ji použijte pouze v případě, že přijdete o pravidelný příjem (ztráta práce, nemoc). Pokud čerpáte tuto rezervu běžně, možná potřebujete spíš zlepšit způsob finančního hospodaření.

Radil Marek Reichl, odborník na osobní finance Provident Financial