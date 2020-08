Lidya: Pětina malých a středních podniků nebude mít na daně, řada z nich skončí

Daňové přiznání příjmů právnické osoby mohou firmy letos kvůli koronaviru podat až 18. srpna. Alespoň takový je poslední, několikrát posouvaný, termín. Že je toto opatření na místě potvrdily průzkumy společnosti Lidya. Podle nich si před nouzovým stavem na daně plánovalo půjčit 7 % podnikatelských subjektů. Ekonomická situace řady z nich se ale výrazně zhoršila a podle aktuálních dat na daně nemá 17 % malých a středních firem, 14 % z nich zřejmě bude muset ukončit činnost. Průzkumy probíhaly v únoru a srpnu 2020.

Nouzový stav, který trval od 12. března do 17. května, přinesl řadě podniků vážné ekonomické problémy. Na ty vláda reagovala několika podpůrnými programy, i třeba odložením data pro platbu daní a povinných odvodů. Termín pro zaplacení daně z příjmu právnické osoby byl odložen na toto úterý, tedy 18. srpna. „Podle dostupných informací ale ani podpora ani různé odklady nepřinesly zejména malým a středním podnikům dostatečnou a dlouhodobou pomoc a úlevu,“ vysvětluje šéf české pobočky finanční společnosti Lidya Libor Vaníček a dodává: „První velká zkouška pro sektor SME nastane nyní, při platbě daní.“ Podle aktuálního průzkumu společnosti Lidya totiž 17 % malých a středních podniků nebude na zaplacení daní mít.

Nemáme na daně, končíme

Ještě v únoru si přitom podle společnosti Lidya na daně plánovalo půjčit jen 7 % firem. Jak vyřešit současný nedostatek financí? Podle srpnového průzkumu to 57 % dotázaných firem zatím neřeší. „Z naší zkušenosti je zřejmé že řada firem stále spoléhá další posun termínu placení daní, popřípadě přímo na odpuštění odvodů, další vládní podpůrné programy nebo třeba na to, že firma na poslední chvíli získá půjčku od banky. Šance, že nastane některá z těcho variant, je ale mizivá.“ vysvětluje Libor Vaníček. Právě od banky si chce na daně půjčit 10 % firem v problémech, stejný podíl se s prosbou o peníze obrátí na známé a 7 % požádá o další odklad splátek úvěrů, aby měly volné prostředky. „Fatální následky, tedy ukončení činnosti, hrozí s blížícím se termín 14 % firem, které nemají prostředky na zaplacení daní. To je alarmující zjištění a je evidentní, že negativní dopady koronakrize na firemní sektor budou pokračovat i v dalších měsících, možná i letech,“ uzavírá Libor Vaníček.