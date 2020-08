Roušky povinně, bez debat či veřejných dat, tak řídí vláda naši zemi. Dál se nedaří implementovat chytrá a moderní řešení v boji s epidemií

Vláda opět přichází s plošným nošením roušek. Je to asi jediné řešení, které zná. Bez debat, vysvětlení či uveřejnění dat. Znovu se ukazuje, že vláda nezvládne připravit plán ani na víc než 14 dní dopředu. My jsme plán už dávno představili: budoucnostresimeted.cz. A i nadále jsme svědky toho, jak se vládě nedaří implementovat chytrá a moderní řešení.

Již týdny sledujeme, jak vláda marní čas. Současná relativně klidná situace by měla být využita pro prevenci v rámci nejzranitelnější části populace, tedy mezi seniory a imunodeficientími jedinci. Právě nyní by lidé měli chodit k lékaři na preventivní prohlídky, bohužel ze strany vlády tato výzva dosud vůbec nezazněla.

Zkrácení doby nařízené karantény u osob s kontaktem s nakaženou osobou na 10 dní u bezpříznakových jedinců oceňujeme, následujeme praxi ze zahraničí. Smutné však je, že musíme stavět na zahraničních datech, protože nemáme dostupná vlastní data. S ohledem na chybějící data, disponuje vůbec vláda přehledem toho, kolik lidí se nakazilo v MHD či jiných veřejných prostorách?

Oceňujeme deklarované manuály pro kolektivní sportovce a školy, proč však vláda nevydala manuál pro všechny občany ČR?

Za Piráty jsme představili plán na adrese www.budoucnostresimeted.cz, tam je jasně připraveno, co by se mělo řešit teď, za tři měsíce i za rok. Vláda svoje opatření vytahuje z klobouku a potom je velmi obtížné se dopředu na cokoliv připravit. To významně narušuje podnikání i život běžných občanů.

Rovněž se musíme ptát, jak funguje takzvaná Chytrá karanténa a jakým způsobem bude implementována v opatřeních od 1. září? To jsme se na dnešní tiskové konferenci nedozvěděli. Realita je taková, že máme malou testovací kapacitu a nestíháme trasovat. Tam by měla vláda upřít své síly.







Karolína Sadílková

PR Manager a kontakt pro média, Pirátská strana