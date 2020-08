12.h - US futures indikují mírně růstový vstup do nového týdne, S&P 500 brousí kolem nového historického maxima

US indexové futures v průběhu dopoledne indikují nepatrně růstový vstup do nového týdne v rámci všech hlavních indexů.Širší S&P 500 minulý týden posílil o 0,6% a několikrát se pokusil o vytvoření nového historického maxima, ale vždy se mu to podařilo pouze na krátkou chvíli. Aktuálně mu k maximu z února na 3393,52 bodu chybí cca 0,6%. Podle analytiků překonání zmíněné hranice některé investory láká a jiné naopak odrazuje. DJIA minulý týden posílil o 1,8% a technologický Nasdaq i přes určité problémy nakonec připsal alespoň 0,1%.Důležitým hybným motivem bude osud druhého fiskálního podpůrného balíčku, který stále pouze visí ve vzduchu bez reálné šance na dosažení dohody mezi Republikány a Demokraty v nejbližších dnech či několika málo týdnech. Prezident Trump problematický výpadek podpory řeší vlastními exekutivními příkazy Nejistotu budí další vývoj obchodních vztahů mezi USA Čínou poté, co administrativa nutí ByteDance k prodeji US aktivit serveru TikTok.