Snižování cen výrobců ubralo meziročně tempo

Tato hodnota byla o jednu desetinu procentního bodu vyšší, než činila tržní očekávání. Uvedený cenový pohyb byl dán meziměsíčně rostoucími cenami v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny chemických látek a výrobků meziměsíčně stouply o 1,9 %. Na druhé straně ceny zemědělských výrobců klesly oproti červnu o 1,2 %. Za tím stál rekordní pokles cen brambor o 24,3 %. Oproti červnu se snížily i ceny v potravinářství (-0,3 %).Ceny se zvýšily navzdory poklesu cen materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,1 %.z červnových -4,4 %. Na tom se podílelo meziroční zpomalení poklesu cen v rostlinné výrobě na 3,4 % z červnových -4,5 %.Největší měrou se na tomto poklesu podílely nižší ceny za reklamní služby a průzkum trhu a za poradenství.V následujících měsících by měly deflace cen výrobců nadále ustupovat. Promítání nízkých cen ropy do výrobních cen bude postupně slábnout. Avšak poptávka bude i nadále nedostatečná. Jsou již ale pozorovatelné známky postupného zlepšování. Domácí spotřebitelská důvěra se v červenci oproti předcházejícímu měsíci zvýšila, i když obavy ze zhoršení vlastní finanční situace přetrvávají. Meziměsíčně v červnu stoupla také hodnota nových průmyslových objednávek. Tlumící efekt slabé poptávky na ceny v průmyslu by tak měl s rostoucí ekonomickou aktivitou postupně odeznívat. Podle posledního průzkumu mezi nákupními manažery zvolnilo v červenci také tempo snižování cen marží a zlevňování výrobků. I deflace cen ve výrobě v zahraničí zdá se již našla své dno, od kterého se bude v druhé polovině roku postupně odrážet. Německé PPI zaznamenalo v červnu nižší pokles (-1,8 % r/r) než v květnu (-2,2 % r/r). Stejný trend lze pozorovat i u výrobních cen v eurozóně , které v červnu meziročně poklesly o 3,14 % oproti květnovým -4,6 %. Pro domácí výrobce to znamená, že ceny vstupů budou klesat nižším tempem, než v minulých měsících.Autor: David Vagenknecht, analytikEditor: Helena Horská, hlavní ekonomkaTým ekonomického výzkumu Raiffeisenbank a.s.