Výdaje na prvňáka letos dosáhnou 6240 Kč. Rodiče mohou o finanční pomoc požádat stát, většinou o tom však neví

Blíží se začátek nového školního roku, takže rodiče školáků si musí vyčlenit nemalé finanční prostředky. Zejména pak rodiče, jejichž prvorozené dítě jde do první třídy základní školy. Příslušné finanční náklady na takového žáka letos v průměru přesáhnou 6200 korun, záleží ovšem pochopitelně na kvalitě pořizovaných věcí. Mnozí rodiče netuší, že jim s vypravením potomka do školy může finančně pomoci stát, a to až částkou přesahující 34 000 korun.

Dobrou zprávou je to, že navzdory více než tříprocentnímu obecnému zdražování, které je zřetelné například u potravin, energií či bydlení, se náklady na školák zvyšují meziročně jen zhruba o 1,6 procenta.

Paušální poplatek, za který školy nakupují pro žáky třeba pracovní sešity do prvouky nebo sešity na psaní, dosáhne podobně jako loni v průměru částky jednoho tisíce korun. Školní aktovka vyjde zhruba na dva tisíce. Školní penál stojí podle údajů ČSÚ aktuálně v průměru necelých 290 korun. Vybavení penálu vyjde na dvě stovky. Dále je třeba připočíst obaly na učebnice a sešity, za stovku. Přezůvky, boty do družiny a sportovní obuv do tělocvičny vyjde v souhrnu 1000 korun. Obědy stojí měsíčně zhruba 700 korun, družina 150 korun. Cena školního výletu (může na něj dojít hned v září) se pohybuje od pětistovky výše. Je třeba připočíst také výdaje na peněženku či krabici na svačinu nebo láhev na vodu, dohromady za tři stovky. Celkem to představuje zhruba 6240 korun (viz tabulka níže). To je pro řadu rodičů pořádný zásah do rodinného rozpočtu.

Rodiče ovšem mnohdy netuší, že mohou stát požádat o jednorázovou finanční pomoc s výdaji na školáka. A nejedená se o takzvané pastelkovné, které ministerstvo školství v roce 2012 zrušilo, ale některá města – jako třeba Karlovy Vary – jej žadatelům vyplácí na svůj účet stále i v současnosti.

Jedná se o pomoc Úřadu práce, která pokrývá výdaje na školní pomůcky, zájmové kroužky, obědy ve školní jídelně, ale třeba i výdaje na školní výlety nebo školy v přírodě. V případě některých z těchto položek už bude letošní meziroční zdražení markantnější, neboť třeba současný citelný růst cen potravin vytváří tlak na zdražování školních obědů.

Ti z rodičů, kteří se prokazatelně nacházejí v tíživé sociální situaci, mohou požádat Úřad práce v místě trvalého pobytu o mimořádnou okamžitou finanční pomoc, která by jim pomohla pokrýt výdaje na uvedené položky. Rodiče mohou z těchto peněz hradit výdaje za učebnice či učební pomůcky, školní aktovku, výdaje na školu v přírodě nebo školní družinu, ale i mimoškolní aktivity jako zájmové kroužky, ale i případné výdaje spjaté s dojížděním do školy. Za kalendářní rok stát může poskytnout sumu až 34 100 korun.

Výdaje na prvňáka, srpen - září, 2020

Školní aktovka 2000 Kč

Pracovní sešity do prvouky, sešity na psaní atd. (paušál) 1000 Kč

Školní obuv - přezůvky, „cvičky“,… 1000 Kč

Obědy (měsíčně) 700 Kč

Penál 290 Kč

Věci do penálu 200 Kč

Obaly 100 Kč

Družina (měsíčně) 150 Kč

Školní výlet 500 Kč

Další (krabice na svačinu, peněženka,…) 300 Kč

Celkem: 6240 Kč

Lukáš Kovanda, Ph.D.

Národní ekonomická rada vlády (NERV)

Hlavní ekonom, Trinity Bank