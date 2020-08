Ekonomický kalendář: Na začátku týdne evropské trhy mírně sílí

Shrnutí:

Na fundamenty obvykle chudé pondělí je opět zde. Proto by nejdůležitější roli mohl hrát vývoj vztahů mezi Čínou USA . Americký prezident o víkendu prohlásil, že by mohl vyvinout větší tlak na čínské společnosti jako je například Alibaba poté, co se zasadil o ukončení Tiktoku. Dalším faktorem je oddálení společného hodnocení Fáze 1 obchodní dohody, které bylo naplánováno na sobotu. Zároveň nebylo stanoveno žádné nové datum, kdy by se schůzka měla konat.