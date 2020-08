Zatímco americký dolar oslabuje, drahé kovy rostou…

Zdá se, že v důsledku koronakrize ztrácí americký dolar pomalu ale jistě svou sílu. Jeho „poškozená hodnota“ ale nahrává ve prospěch investicí do komodit v podobě drahých kovů. Tak jako v běžném životě i v tomto případě platí staré známé „kde jeden vyhrává, druhý prohrává“.

Důvodem oslabování hodnoty americké měny jsou stimuly tamní ekonomiky americkou centrální bankou Fed v podobě tištění peněz kvůli rychlému růstu zadlužení země a ve snaze popohnat inflaci.

Během uplynulého týdne výrazněji posílila i cena eura vůči dolaru po tom, co německá makrodata vykázala zlepšení investorského prostředí. Všeobecně panuje na trhu názor, že evropské země se s následky restrikcí spojených s vypuknutím koronavirové pandemie vypořádaly lépe než americký trh, což pomáhá hodnotě eura směrem nahoru a prohlubuje oslabení amerického dolaru.

Od březnových propadů posílil měnový pár EUR/USD o 11 procent. Celkově se americký dolar obchoduje vůči euru na nejnižších úrovních od začátku roku. Na současné ceně se naposledy pohyboval v dubnu 2018. Dolar oslabil i vůči libře nebo japonskému jenu.

Pokud bude tato situace trvat déle, je možné, že by se už tak poškozená důvěra investorů v tuto mezinárodně uznávanou měnu mohla ještě zmenšit. To by mohlo vést k hledání nového dostatečně silného lídra, který by toto platidlo dokázal na globálních trzích nahradit. Zatím je ale tato myšlenka stále předčasná.

Jisté ale je, že aktuální situace vytváří dokonalé prostředí ve prospěch investování do drahých kovů. Jelikož se americký dolar kvůli oslabení stává pro investory poměrně „nezajímavým“, svou pozornost soustřeďují i s ohledem na narůstající nejistotu na kapitálových trzích právě směrem k drahým kovům. Také díky tomu dokázalo zlato v posledních týdnech překonat hranici 2000 USD za unci a stříbro atakovalo hodnotu těsně pod 30 USD za unci. Pozornost investorů se soustřeďuje také na akcie společností, jejichž činnost je navázána na tento druh komodit.