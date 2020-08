Na pražskou burzu míří čeští vývojáři eMan

Softwarová společnost eMan získala 14. srpna povolení České národní banky ke vstupu na trh START pražské burzy. Firma hodlá nabídnout až 47procentní podíl, tj. až 914 tisíc kusů akcií. Úpis probíhá při ceně 51 až 56 korun za akcii.

Investovat lze během upisovací aukce mezi 17. a 31. srpnem, a to skrze členy pražské burzy. IPO je dostupné i drobným investorům, kdy velikost minimální investice je stanovena na zhruba 25 tisíc korun.

Firma eMan, která dodává komplexní softwarové řešení energetickým společnostem, průmyslovým firmám, bankám nebo automobilkám, dosáhla loni obratu takřka 170 milionů korun. IPO by mělo do společnosti přinést odhadem 40 až 50 milionů korun nového kapitálu. Získané peníze by společnost použila na svůj další rozvoj, možné akvizice a také na splacení části bankovních úvěrů.

Zájem o akcie projevují zaměstnanci, fondy i malí investoři

Firmu vlastní čtyři společníci, kteří si chtějí nadále ponechat kontrolní většinu 51 procent. Společnost již v červenci také nabídla a úspěšně upsala zhruba 20 zaměstnancům akcie za výhodnějších podmínek před samotným IPO. Ti tak nyní vlastní 2,3 procenta firmy. Na trh START se tak dostane maximálně necelých 47 procent akcií.

“Na burzu jsme chtěli vstoupit již v červnu, rozhodli jsme se však nabídnout akcie zaměstnancům a celé IPO se nám tak o dva měsíce posunulo. Zájem uvnitř společnosti nás potěšil. Věřím, že podobně to bude i u dalších investorů během upisovací aukce,” říká spoluzakladatel a výkonný ředitel společnosti eMan Jiří Horyna.

„Již nyní se nám ozvalo několik zájemců z řad běžných investorů s dotazem na blížící se vstup na trh START. Registrujeme tak nižší desítky lidí, kteří plánují investici od minima 25 tisíc až po vyšší stovky tisíc korun. To nás mile překvapilo,“ doplnil Horyna. Dle jeho vyjádření již delší dobu probíhají i neformální jednání s několika fondy, které sám vnímá velice slibně. „Věříme v úspěch našeho IPO. Investorům máme co nabídnout,“ uzavřel Horyna.

S IPO transakcí pomáhá společnosti eMan skupina Starteepo, která na trhu START pomohla firmám získat kapitál již ve výši 400 milionů korun. Právním poradcem IPO transakce je advokátní kancelář Havel & Partners.

„Nepochybujeme, že společnost eMan se okamžitě zařadí mezi štiky trhu START. Její předností je, že se jí dlouhodobě daří zvyšovat obrat a že mezi její klienty patří významné české i nadnárodní firmy. Další její výhodou je, že úspěšně expandovala i na zahraniční trhy včetně Spojených států,” doplňuje ředitel skupiny Starteepo František Bostl.

Mezi stávající zákazníky společnosti eMan patří například Škoda Auto, E.ON, Bohemia Energy, MND, Honeywell, Lesy ČR, ČSOB nebo ČEZ. V USA česká firma podniká od roku 2018, kdy otevřela pobočku v Houstonu a funguje tam pod hlavičkou společnosti eMan Solutions LLC. Celkem zaměstnává bezmála 120 lidí.

O společnosti eMan

Společnost eMan je předním českým dodavatelem softwaru. Specializuje se na vývoj mobilních a webových aplikací a integrovaných řešení. Zaměřuje se především na klienty z automobilového průmyslu, bankovnictví a pojišťovnictví, energetiky a služeb. Mezi její klienty patří například Škoda Auto, Honeywell, Edenred, E.ON, ČSOB, Allianz, Generali Česká pojišťovna nebo MND. Řešení vyvinutá eManem získala celou řadu ocenění, jako např. Mobilní aplikace roku, Internet Effectiveness Awards, WebTop100, IT projekt roku nebo Zlatá koruna. V roce 2018 odkoupili původní zakladatelé 60 % podíl na společnosti od Jablotronu, který do společnosti vstoupil v roce 2016. Hodnota transakce se pohybovala v řádech vyšších desítek milionů korun. eMan je v současné době většinově vlastněn svými zakladateli, kteří zároveň zastávají pozice ve výkonném managementu. Firma dnes operuje nejen v Česku, ale i po celé Evropě a v severní Americe. Tržby společnosti vzrostly v roce 2019 na 168 milionů korun. Celkem zaměstnává bezmála 120 lidí.