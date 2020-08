Rozbřesk: Vydrží podnikům červencový optimismus i při rostoucím počtu nakažených?

Rostoucí počty nakažených napříč Evropou a strach z druhé vlny pandemie je realitou – denní přírůstky nakažených v Německu i Francii jsou nejvyšší od konce dubna a v Česku je situace podobná. V tomto týdnu se ukáže, zda to má dopad na náladu mezi podniky. Řada zemí (Česko zatím ne) zveřejní první odhady podnikatelských nálad (PMI).

Poslední měsíce přitom nevypadaly vůbec špatně. Po šíleném dubnovém propadáku šly nálady v Německu, Francii i celé eurozóně vzhůru a vrátily se nad klíčovou hranici 50 bodů oddělující expanzi od útlumu. To ostatně není nic podivného, protože těžko si po faktickém “vypnutí” ekonomiky na přelomu března a dubna představit další propad ekonomické aktivity. Otázkou však je, co bude dál? Kombinace druhé vlny pandemie, blížícího se konce některých mimořádných opatření (jako mimořádná moratoria) a přetrvávajících slabých investic může náladu mezi podnikateli opět poslat dolů. To vše by měla prozradit tento týden páteční čísla.



Určitá skepse podle záznamu z posledního zasedání ostatně převládá i mezi členy bankovní rady ČNB. Řada z nich podle našeho názoru správně čeká oslabení domácí poptávky s tím, jak se začne přetrvávající nejistota více podepisovat na pracovním trhu. I proto centrální bankéři věří, že dnešní vysoká inflace není velkým problémem – podle červencových dat dosáhla jádrová inflace historických maxim (3,7 %). Slabá poptávka by ji měla časem zkrotit.



Zápis z posledního zasedání ČNB potvrdil naše sázky na stabilitu sazeb a měnové politiky v dohledné budoucnosti. Centrální banka na jedné straně čelí historicky nejvyšší jádrové inflaci doplněné bezprecedentním fiskálním impulzem, na straně druhé správně očekává oslabení domácích poptávkových tlaků. Vidina stabilních domácích sazeb, relativně slušné nálady na akciových trzích a slabého dolaru se koruně zatím líbí a může si teoreticky v nejbližších dnech pokusit otestovat klíčovou psychologickou hranici 26,00 EUR/CZK Ačkoliv se americká data každým dalším reportem zlepšují (viz v pátek maloobchod a průmysl ) a naopak v Evropě rostoucí počty nakažených vedou k novým omezením, eurodolaru se daří. V pozadí může být opět strach z revize dlouhodobé měnové strategie Fedu , jež by mohla vést ke zvýšení inflačního cíle. A právě toto – pro dolar nebezpečné téma – by se mohlo objevit v podrobném zápisu z posledního zasedání Fedu , jež bude zveřejněn ve středu večer.Severomořská ropa Brent startuje týden těsně nad hranicí 45 dolarů za barel , povzbuzena solidními fundamentálními čísly z posledních dní. Jak data k zásobám, tak nakonec i aktivita amerických producentů, která opětovně propadla, pomáhají stabilizovat cenu ropy , byť paleta cenově-negativních rizik zůstává široká, a zvláště druhá vlna koronavirové pandemie by byla z pohledu ropných býků extrémně nepříjemná.V tomto týdnu bude pozornost tržních hráčů opětovně upřena na statistiky k zásobám, a to v úterý od API a ve středu od EIA. Nadto bude důležitou událostí středeční zasedání monitorovací komise aliance OPEC+, která bude diskutovat o dosavadním vývoji na ropném trhu, a to zejména ke vztahu k produkčním škrtům, respektive jejich dodržování. Přestože se tentokrát nečeká žádné překotné rozhodnutí, výhled kartelu na tržní fundamenty dá tušit, jaký scénář produkčních škrtů přichází do úvahy pro konec tohoto roku, a hlavně pro rok 2021