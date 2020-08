Krugman: Akciová mánie

„V ekonomice jsme nikdy neměli nic takového jako dnes,“ míní investor s tím, že právě proto je těžké odhadovat, jak dlouho bude stimulace trvat. Na jedné straně podle něj lze tvrdit, že vláda reagovala ukvapeně a do ekonomiky nalila příliš mnoho peněz, na straně druhé za tuto pomoc ale můžeme být vděčni. Marks sám míní, že Fedem poskytnutá likvidita bude mít pravděpodobně dlouhodobé dopady, nejspíše ve formě vyšší inflace . To ale neznamená, že jde o chybu, protože pokud by Fed nestimuloval, hrozila by deprese, a to v celé globální ekonomice Nejsou problémem také možné zombie společnosti? Investor řekl, že Fed poskytuje likviditu všem firmám a některé z nich jsou zombie. To znamená, že si musí půjčovat na to, aby utáhly svou dluhovou službu. Na druhou stranu se ale dostává pomoci firmám, které zombie nejsou. Třeba letecké společnosti nyní realizují každý den obrovské ztráty, řada z nich by tak bez vládní podpory zkrachovala. Na otázku, zda se Spojené státy nedostaly již „za hranici státního kapitalismu“, investor odpověděl, že určitě překročily hranici ke státem vlastněným firmám a „jasně existuje neochota nechat firmy padnout“.Marks uvedl, že vláda od března poskytuje příjmy firmám i lidem, kteří by bez vlády byli bez příjmů. Kreativní destrukce podle něj znamená, že firmy , které nejsou úspěšné, by měly padnout. Management firem by dokonce měl mít strach z bankrotu , protože to jej nutí k odpovědné práci . Pokud Fed toto riziko sníží, má to odpovídající důsledky. Investor se ale vyhýbal odpovědi na to, zda tedy Fed ekonomiku stimuluje příliš, nebo ne. Není ale známkou nadměrné stimulace například to, že rizikové dluhopisy momentálně nesou velmi nízké výnosy? Podle investora ne, protože bezrizikové výnosy leží rekordně nízko a rizikové spready jsou „stále atraktivní“.Vyhraněnější názor má například Paul Krugman, který před několika dny pro CNBC uvedl, že na akciovém trhu panuje mánie a ekonomika by bez stimulace padla do deprese. Otevření amerického hospodářství podle něj proběhlo „hloupým způsobem“ a příliš brzy. Virus totiž „nebyl pod kontrolou“, nepožadovalo se nošení roušek a podobně. Podle Krugmana je ale namístě i určitý optimismus proto, že ekonomika netrpí vážnou vnitřní nerovnováhou tak jako během předchozích krizí. To znamená, že pokud se podaří dostat pod kontrolu epidemii, mohla by se ekonomická aktivita rychle zvednout. Akcie jsou atraktivní, protože desetileté obligace vynášejí 0,6 %. To je jeden důvod, ale pak je tu ještě další pohled . Rally táhnou technologické firmy , které generují výraznou část tržeb v zahraničí a jsou tak sázkou na to, že zbytek světa si povede lépe než americká ekonomika . K tomu je ale těžké vyhnout se dojmu, že na trhu je řada bublin. Fed k vysokým cenám akcií podle Krugmana nyní nepřispívá rozhodujícím způsobem, i když během propadu platil opak. K tomu platí, že „je těžké si představit, co jiného mohl Fed dělat“. Vazba mezi reálnou ekonomikou a akciemi je pak podle ekonoma obvykle slabá a je možné, že investoři stále plně nepochopili, jak moc pandemie na hospodářství dopadla.Zdroj: Bloomberg, CNBC