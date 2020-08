Distanční forma výuky se stane běžnou součástí povinné školní docházky

Na nezvyklou situaci, kdy kvůli epidemii koronaviru v březnu náhle děti musely zůstat doma a školy byly uzavřeny, spousta škol reagovala pružně a umožnila školákům v nějaké míře pokračovat ve vyučování dálkovou formou. Většinou pomocí počítačů - on-line formou nebo cestou nahraných videí - předávali učitelé školákům nové poznatky a dále učili. Rovněž zadávali domácí úkoly i práci k samostudiu. Zapojila se rovněž i Česká televize a přinášela strukturované vysílání UčíTelka, kde našly pro své vzdělávání předměty děti z různých věkových skupin.

Některé děti se do škol a školek vrátily v květnu a některé zůstaly doma vlastně až do začátku prázdnin. To v průběhu jejich povinné školní docházky udělalo docela zmatek, který budou školy dohánět v dalším školním roce.

Vláda se nyní rozhodla vypracovat návrh zákona, který by se podobnou situací, kdy není možné prezenčně školy navštěvovat a procházet výukou "osobně", řešil systémově. Ukázalo se totiž, že distanční vzdělávání může být součástí vzdělávacího procesu a pokud bude upraveno zákonem, potom může být řešením v situacích podobné té na jaře. Tehdy se část určitá část dětí do distanční výuky neúčastnila, ale zároveň to nebylo vzhledem k nové a mimořádné situaci školou (ani zákonem) vyžadováno, nebylo to povinné.

Pokud ale nastane například druhá vlna koronavirové epidemie a znovu bude nutné přijmout mimořádná opatření, kdy školy budou muset znovu přistoupit k omezení osobní docházky dětí, žáků či studentů, pak distanční výuku chce Ministerstvo školství vnímat jako běžnou součást vzdělávacího procesu, školy budou mít povinnost takovou formu vzdělávání poskytnout a přizpůsobit ji potřebám konkrétního žáka, a naopak žáci budou mít povinnost se do distanční formy výuky zapojit.

Předkládá proto vládě k projednání na pondělním jednání 17. srpna novelu školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání), kterou chce upravovat i pravidla, jak pracovat s distanční výukou - kdy, komu a jak je škola povinna distančním způsobem poskytovat vzdělání. Zároveň ale formu výuky konkrétně nestanovuje, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka takže například není povinné k distanční výuce přistupovat vždy pomocí počítače.