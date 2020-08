Zamítnutí hypotéky: Jaké jsou nejčastější důvody?

Nedostatečná výše příjmu, nízká hodnota zastavované nemovitosti nebo negativní záznam v registrech patří podle zkušeností hypotečních specialistů mezi nejčastější důvody zamítnutí žádosti o hypoteční úvěr. Banky se v současné době zdráhají schválit hypotéku pracovníkům v oborech, na které dolehla koronavirová opatření. Složitější cestu k hypotéce mají také velmi mladí žadatelé bez úvěrové historie.

Banky se při posuzování žádosti o hypotéku řídí vlastní metodikou. Mezi poskytovateli hypoték rovněž panují rozdíly v přísnosti nastavení a hodnocení sledovaných parametrů. Běžně se tedy kvůli rozdílnému přístupu stává, že žadatel o hypotéku nemusí u některých bank s žádostí uspět a hypotéka je zamítnuta. „Mezi nejčastější důvody zamítnutí hypotečního úvěru patří nedostatečný příjem, nevhodná zástava nebo její nízká hodnota a negativní záznamy v registrech. V současné době může být důvodem zamítnutí také zaměstnání v odvětví, které výrazně poznamenala koronavirová opatření. Se získáním hypotéky mohou mít problém například pracovníci v cestovním ruchu, pohostinství nebo lidé vydělávající si v zahraničí,“ shrnuje Veronika Hegrová z online sjednávače hypoték hyponamiru.cz.

Zájemci o hypotéku si musí dávat pozor především na výši a prokazatelnost uváděných příjmů. Stává se totiž, že lidé například uvedou vyšší příjem, než jaký jim následně potvrdí zaměstnavatel. Do příjmů započítají i peníze, které získají mimo pravidelnou mzdu třeba na základě dohod o provedení práce. Veronika Hegrová k tomu dodává: „Při schvalování hypotéky neberou banky v potaz příjmy, které nelze nijak prokázat. Pokud tedy například vypomáháte sousedovi za úplatu na stavbě domu, příjem vám banka neuzná. Příjem nemohou doložit ani začínající podnikatelé, kteří ještě nepodávali ani jedno daňové přiznání. Kdo začal podnikat letos v lednu, musí si na uznání příjmu počkat minimálně do ledna příštího roku, až oficiálně doloží své příjmy v daňovém přiznání. Žádná banka také neuzná příjem ve zkušební době. Některé banky mají problém i s příjmy z pracovních úvazků na dobu určitou.“

Češi mohou při schvalování hypotéky narazit také při výpočtu hodnoty zastavované nemovitosti. Nejčastějším problémem je nedostatečná hodnota nemovitosti, kdy nevyjde odhad na potřebnou cenu. Situaci lze v tomto případě zachránit dodatečnou zástavou další nemovitosti nebo navýšením podílu vlastních zdrojů. „Odhadce banky může také vyhodnotit zástavu jako nevhodnou. Může se jednat například o nemovitosti s neakceptovatelnými věcnými břemeny, nemovitosti v povodňové zóně či podmínění poskytnutí hypotéky rekonstrukcí nemovitosti, aby byla vhodnou zástavou,“ doplňuje Veronika Hegrová. Jednání s bankou mohou rovněž zkomplikovat nesrovnalosti v dokumentech. Problémem může být například scházející projektová dokumentace nebo chybějící soudní rozhodnutí v případě vypořádání společného jmění manželů.

Z pohledu bank spadají do rizikovější skupiny žadatelů o hypotéku mladí lidé do 23 let. Často totiž pracují jen krátkou dobu a nemají dostatečnou úvěrovou historii k odhadu budoucí platební morálky. „Nízký věk ovšem automaticky neznamená, že hypotéku velmi mladý člověk nezíská – záleží na výši příjmu a délce dosavadního zaměstnání. Banky také mohou podmínit přidělení hypotéky vstupem spolužadatelů, kterými jsou velmi často rodiče,“ uvádí Veronika Hegrová.