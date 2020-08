V Česku právě teď zdražují ojetiny nejrychleji za poslední řadu let. Hitem jsou octavie, fabie a passaty

V posledních měsících v Česku dramaticky zrychluje růst cen ojetých automobilů. Ty tak právě teď zdražují nejvýrazněji z poslední řadu let. Ještě zhruba v prvních čtyřech měsících letošního roku přitom jejich ceny meziročně stagnovaly. V květnu, červnu, a zejména v červenci však rostou. V červenci meziročně dokonce osmiprocentním tempem, jak plyne z údajů České statistického úřadu.

Citelný růst cen ojetin v ČR nastává v důsledku pandemie koronaviru, při níž se ze zdravotních důvodů zastavila výroba i prodej nových aut. Lidé si tedy nová auta nekupovali, a ta ojetá tak zůstávala v jejich vlastnictví, aniž by mířila do autobazarů. Zároveň se kvůli opatřením proti šíření nákazy omezil přeshraniční obchod, což způsobilo snížení dovozu zahraničních ojetin do Česka.

Dopad pandemie na trh s automobily přitom trvá i nyní v létě, jakkoli se zdá, že alespoň její první vlna je již řadu týdnů za námi. Kvůli zmíněné odstávce ve výrobě aut vzrostla čekací doba na nové vozy, což stále i nyní snižuje příliv ojetin k prodeji v autobazaru.

To vše v době, kdy poptávka po ojetinách sílí. Z několika důvodů. Ojetiny nyní nakupují výrazněji třeba i starší lidé, kteří vůz dosud ani nevlastnili, neboť individuální doprava v jejich očích snižuje riziko přenosu nákazy – na rozdíl od hromadné dopravy. Řada lidí se také obává zhoršení své ekonomické situace, například v důsledku očekávaného citelného nárůstu míry nezaměstnanosti. Takže pokud už mají pocit, že by si měli koupit novější vůz, pořídí si z úsporných důvodů raději jen mladší ojetinu, než aby kupovali zcela nový vůz.

Na trhu s ojetinami tak dochází k situaci, kdy je jich nabídka zejména v důsledku koronaviru omezena, zatímco poptávka je – opět, zejména v důsledku koronaviru – posílena. Výsledkem je právě červencový nejrychlejší nárůst cen ojetin za poslední řadu let.

Nejprodávanějšími ojetinami v ČR jsou nyní Škoda Octavia, Škoda Fabia, Volkswagen Passat, Škoda Superb a Volkswagen Golf.