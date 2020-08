OKEx vyhrožuje delistováním Etherea Classic z důvodu bezpečnosti

A jak to tedy probíhalo?

Podle nejnovějšího reportu od OKExu útočníci zaregistrovali 5 účtů mezi 26. červnem a 9. červencem, na které postupně vložili 68 230 ZEC (v hodnotě více než 5 000 000 USD). 31. července pak útočníci směnili své ZEC za 807 260 ETC, které následně vybrali ze směnárny. To ale není všechno.

Ten samý den totiž útočníci začali vytvářet tzv. shadow chain, tedy využívat svého nově získaného hashrate k produkci bloků na alternativním ETC chainu, který sami vytvořili. V tu chvíli tak byl shadow chain identický k main chainu ETC a zbytek komunity o jeho existenci nevěděl. Útočníci tak poté vložili ETC zpět na OKEx a zároveň ty stejné ETC na svém shadow chainu přesunuli na své peněženky. Tím úspěšně dvakrát utratili ty samé kryptoměny, což ve světě kryptoměn označujeme jednoduše za double spending.

Na OKExu si jednoduše nově vložené ETC směnili zpět za ZEC, který ze směnárny vybrali. Zajímavostí je to, že shadow chain byl v tuto dobu již delší než main chain, a tak se po jeho zveřejnění těžaři adaptovali právě na těžbu na něm. Právě to, a hlavně komunikaci komunity ETC, značně kritizovali právě zástupci burzy OKEx. Ti tak v současnosti pozastavili výběry i vklady v ETC. Pokud se pak bezpečnost ETC nezvýší, čeká jej s největší pravděpodobností delisting minimálně z burzy OKEx. A je otázkou, zda-li tyto kroky nebudou následovat i další burzy.

„Směnárna uvažuje nad delistováním ETC. Záleží však na výsledcích komunitních prací Etherea Classic na zvýšení bezpečnosti jejich chainu.“