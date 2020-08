Účelová hypotéka – co je třeba k jejímu získání?

Rádi byste získali hypotéku s velmi nízkou úrokovou sazbou? Právě pro vás jsou určeny níže uvedené řádky, ve kterých se dozvíte, jaké jsou požadavky na získání takového úvěru ve vztahu k nemovitosti a použití peněz.

K získání účelové hypotéky je v první řadě třeba splnit podmínku „účelovosti“, která říká, že klient investuje půjčené peníze do vlastního bydlení či nemovitosti určené k pronájmu. V obou případech by se mělo jednat o nemovitost určenou k rezidenčnímu bydlení, tj. nemovitosti typu:

- bytová jednotka v osobním vlastnictvím,

- rodinný dům,

- bytový dům o více bytových jednotek,

- stavební pozemek,

- rekreační objekt určený k trvalému bydlení.

Na druhou stranu, hypoteční úvěr nelze získat např. na:

- pozemek typu zahrada, pole apod.,

- nemovitosti, u nichž více než 50 % podlahové plochy představují nebytové prostory,

- nemovitosti, které nelze převést do osobního vlastnictví (např. podíl v bytovém družstvu).

Platí přitom, že klient nemusí u hypotéky ručit nemovitostí, do které bude investovat. To znamená, přípustné jsou varianty, kdy klient ručí svým bytem v osobním vlastnictví a půjčené peníze investuje do koupě rekreačního objektu určeného k trvalému bydlení.

Dále, nemovitost poskytovaná bance do zástavy musí, kromě výše uvedeného požadavku na účelovost, plnit následující podmínky:

- Je v dobrém technickém stavu, případně peníze z hypotéky jsou určeny k rekonstrukci nemovitosti, která zlepší technický stav nemovitosti.

- Má dostatečně vysokou zástavní hodnotu (stanoví smluvní znalec banky).

- Lze ji pojistit pojištěním nemovitosti (např. nenachází se v záplavové oblasti).

- Neváznou na ni omezení vlastnických práv (např. zástavní právo jiné banky).

Pro ty z vás, kteří plánují čerpání účelové hypotéky za účelem rekonstrukce či výstavby je nutné zmínit, že účelovost vynaložených prostředků kontroluje smluvní znalec banky prostřednictvím tzv. protokolu o stavu stavby (poplatek za jeho zhotovení činí zpravidla 1 500 Kč). Dále, už neplatí, že banky uvolňují peníze z hypoték oproti daňovým dokladům, tj. je možné čerpat peníze na rekonstrukci či výstavbu i bez předkládání faktur.

V průběhu platnosti hypotečního úvěru lze měnit nemovitost, kterou má banka v zástavě. Při změně zástavy však bez výhrad platí výše uvedené požadavky.