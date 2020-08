Zrušení povinnosti negativního testu na Covid-19 před cestou z České republiky do Řecka

14.08.2020 / 10:00 | Aktualizováno: 14.08.2020 / 14:55

V návaznosti na jednání předsedů vlád obou zemí K. Mitsotakise a A. Babiše zrušilo Řecko rozhodnutí ministrů zdravotnictví a infrastruktury a dopravy ze dne 11. 8. 2020 při vstupu do země prostřednictvím leteckého spojení s Českou republikou povinnost předložit negativní diagnózu na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před příletem do Řecka.



Tato povinnost nadále platí pro všechny cestující prostřednictvím leteckého spojení s Bulharskem, Rumunskem, Spojenými arabskými emiráty, Maltou, Švédskem, Belgií, Španělskem, Nizozemskem, Albánií a Severní Makedonií.

Upozorňujeme, že pro všechny cestující do Řecka včetně českých občanů platí povinnost předložit při vstupu na řecké území QR kód obdržený po vyplnění PLF formuláře (-> Řecko – možnosti cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19). Platný formulář PLF s QR kódem jsou povinné pro vstup do Řecka vždy bez ohledu na způsob dopravy a místo vstupu do země.

Všichni cestující přijíždějící do Řecka ze zbytných důvodů (např. turistika) po silnici (tedy přes hraniční přechod Promachonas na hranici s Bulharskem) mají z důvodu preventivních opatření na ochranu veřejného zdraví před dalším šířením viru COVID-19 na řeckém území nadále povinnost kromě QR kódu, který obdrží po vyplnění PLF formuláře předložit i lékařské potvrzení negativní diagnózy v anglickém jazyce s uvedením jména a příjmení a čísla cestovního dokladu, vystavené na základě dokladu o negativním molekulárním PCR testu na Covid-19, který byl proveden v průběhu posledních 72 hodin před vstupem do Řecka v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Obě potvrzení musí být v originále (v tištěné nebo elektronické formě). Vzor lékařského potvrzení, které doprovází výsledek testu -> Medical Certificate_LEKARSKE POTVRZENI O VYSLEDKU TESTU PCR (DOCX, 15 KB). Na děti narozené po 1. 1. 2011 včetně se povinnost mít negativní test nevztahuje.

Připomínáme, že cestující mohou být a také často jsou při vstupu do Řecka (letiště, pozemní hraniční přechod, přístav) řeckými úřady na základě obdrženého QR kódu namátkově testováni na Covid-19. Pokud se prokáže pozitivita na Covid-19, jsou na dobu 14 dní umístěni do izolace v karanténním hotelu společně s jejich nejbližšími spolucestujícími.



Ministerstvo zahraničních věcí doporučuje českým občanům cestujícím do Řecka, aby sledovali webové stránky MZV a Velvyslanectví ČR v Athénách, kde jsou zveřejňovány aktualizované informace. Rovněž doporučujeme registraci v systému DROZD.