14.h - US futures indikují mírné oslabení indexů v úvodu dne

US akciové futures indikují lehce negativní úvod amerických akciových trhů v řádu několika málo desetin procenta. Technologie by měly otevřít v blízkosti nulové změny.Nedaří se sektorům letecké námořní dopravy patrně v reakci na nová restriktivní opatření , která oznámila Velká Británie, jež od soboty bude požadovat po příjezdu z Francie po všech povinnou 14denní karanténu Určité obavy budí také poslední slovní přestřelka prezidenta Trumpa s jeho demokratickým protikandidátem Joe Bidenem, který navrhnul, aby Američané následující 3 měsíce bojovali proti šíření Covid-19 povinným nošením roušek mimo své domovy. Trump to označil za politováníhodný předvolební trik.Ve hře jsou také výrazné technické faktory, když širší index S&P 500 opakovaně v minulých dnech útočil na své nové historické maximum, ale vždy od nového maxima ustoupil.Negativně působí také pokračující neshody mezi Republikány a Demokaty ohledně podoby a rozsahu zamýšleného druhého fiskálního podpůrného balíčku. Z dosavadních vyjádření se zdá, že nalezení potřebného a kýženého kompromisu je zatím na hony vzdáleno a jednání budou trvat v řádu týdnů.